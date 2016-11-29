欧洲汇市：英镑小升，投资者削减对于英镑的空头押注

英镑兑欧元相较于退欧公投前仍低10%。不过自11月初以来累计上涨了5%，因围绕周日意大利修宪公投以及明年英法两国大选的不确定性拖累欧元下跌。

“还存在对意大利修宪公投的担忧，我认为未来几天这仍会主导欧洲市场--这可能是英镑兑欧元走强的原因，”法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan说。

自6月退欧公投以来，英国将以何种方式退欧主导了英镑的走势。近几周这方面几乎没有新的进展，分析师表示英镑目前的走势不稳。

一份英国保守党官员手持文件被记者拍摄下后显示，英国退欧谈判策略将是“鱼与熊掌兼得”。英国政府周二否认这完全反映退欧谈判计划。

英国保守党副主席Mark Field与负责退欧谈判官员周一在唐宁街举行一场会议后，一位幕僚手持上述文件离开时，被记者以镜头远距拍下部分内容。这份手写文件还指出，英国不太可能留在欧洲单一市场。

英镑兑美元 上涨0.4%至1.2458美元。(完)

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