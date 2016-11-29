中国金融：三季末财务公司总资产6.62万亿，不良贷款率0.07%--中财协

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京11月29日 - 中国财务公司协会专职常务副会长王岩玲周二称，截至三季度末，财务公司表内外资产总额6.62万亿元人民币，利润总额584.41亿元；行业不良资产率0.04%，不良贷款率0.07%，平均资本充足率22.08%。
她在银监会新闻发布会上指出，作为直接为企业集团提供金融服务的金融机构，财务公司可通过调剂集团境内外资金余缺，优化配置集团资金资源，有效支撑集团开拓国际市场方面；同时，通过快速推进企业验票业务，可有效提升实体企业的支付能力、缓解资金周转压力。
该协会监事长陈宇并称，在此轮供给侧结构改革过程中，财务公司在煤炭等资源整合过程中，在债务的到期清偿、信用安排等方面提供重要资金保障。
她举例称，如中煤财务公司深度参与了中煤、国投的资产整合方案设计，并拿出30亿授信保证资产整合过程中到期债务的清偿，在整合过渡期当中的正常生产经营提供重要的资金保障；同时牵头、协调银行合理安排到期债务偿还处理、信用的安排等。
中国银监会此前数据显示，三季度末商业银行不良贷款余额14,939亿元，较上季末增加566亿元；不良贷款率1.76%，比上季末升0.01个百分点。 （完）
(发稿 马蓉；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。