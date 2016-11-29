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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 18:56 BJT

中国金融：三季末财务公司总资产6.62万亿，不良贷款率0.07%--中财协

路透北京11月29日 - 中国财务公司协会专职常务副会长王岩玲周二称，截至三季度末，财务公司表内外资产总额6.62万亿元人民币，利润总额584.41亿元；行业不良资产率0.04%，不良贷款率0.07%，平均资本充足率22.08%。

她在银监会新闻发布会上指出，作为直接为企业集团提供金融服务的金融机构，财务公司可通过调剂集团境内外资金余缺，优化配置集团资金资源，有效支撑集团开拓国际市场方面；同时，通过快速推进企业验票业务，可有效提升实体企业的支付能力、缓解资金周转压力。

该协会监事长陈宇并称，在此轮供给侧结构改革过程中，财务公司在煤炭等资源整合过程中，在债务的到期清偿、信用安排等方面提供重要资金保障。

她举例称，如中煤财务公司深度参与了中煤、国投的资产整合方案设计，并拿出30亿授信保证资产整合过程中到期债务的清偿，在整合过渡期当中的正常生产经营提供重要的资金保障；同时牵头、协调银行合理安排到期债务偿还处理、信用的安排等。

中国银监会此前数据显示，三季度末商业银行不良贷款余额14,939亿元，较上季末增加566亿元；不良贷款率1.76%，比上季末升0.01个百分点。 （完）

(发稿 马蓉；审校 张喜良)

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