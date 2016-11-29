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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 18:57 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，追随竞争性油品的跌势

路透吉隆坡11月29日 - 马来西亚棕榈油期货周二尾盘下滑，追随中国大商所和美国芝加哥期货交易所(CBOT)竞争性油品的跌势。

交易员表示，今日下跌更多是因为在过去六连涨之后出现的修正。

指标2月棕榈油期货 下跌0.9%，报每吨3,050马币(683美元)。为11月15日以来最大日跌幅。

成交量为29,709口，低于2015年日均的44,600口。

“大连市场下滑，棕榈油表现也低迷，”一位来自吉隆坡的交易员说，指的是中国大商所的相关油品。

知名分析师Dorab Mistry表示，到明年第一季时棕榈油价格或较目前水平上涨10%，之后价格会随着库存的回升而下降。

另一位分析师Siegfried Falk预测，2017年1-3月鹿特丹毛棕榈油价格将介于770-800美元，随后会在4-6月跌至750-780美元。

芝加哥期货交易所1月豆油合约 跌0.4%，大连5月豆油合约 下跌0.6%。大连5月棕榈油合约 下跌1.5%。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)

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