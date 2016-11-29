马来西亚期市：棕榈油期货下跌，追随竞争性油品的跌势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透吉隆坡11月29日 - 马来西亚棕榈油期货周二尾盘下滑，追随中国大商所和美国芝加哥期货交易所(CBOT)竞争性油品的跌势。
交易员表示，今日下跌更多是因为在过去六连涨之后出现的修正。
指标2月棕榈油期货 下跌0.9%，报每吨3,050马币(683美元)。为11月15日以来最大日跌幅。
成交量为29,709口，低于2015年日均的44,600口。
“大连市场下滑，棕榈油表现也低迷，”一位来自吉隆坡的交易员说，指的是中国大商所的相关油品。
知名分析师Dorab Mistry表示，到明年第一季时棕榈油价格或较目前水平上涨10%，之后价格会随着库存的回升而下降。
另一位分析师Siegfried Falk预测，2017年1-3月鹿特丹毛棕榈油价格将介于770-800美元，随后会在4-6月跌至750-780美元。
芝加哥期货交易所1月豆油合约 跌0.4%，大连5月豆油合约 下跌0.6%。大连5月棕榈油合约 下跌1.5%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。