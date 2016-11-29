国际油市：OPEC会议前新加坡柴油实货交易放缓

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡11月29日 - 新加坡柴油实货船货交易周二放缓，交易商等待石油输出国组织(OPEC)周三维也纳部长级会议的结果。
周二没有船货成交，交易商称，而过去两周永顺油品和兴隆买入了数以百万桶计的柴油。
OPEC将于周三举行会议，旨在执行9月的减产协议。
但OPEC主要成员国似乎对于减产协议的细节存在意见分歧，一些分析师暗示，周三的会议可能不会达成协议，或者即使达成协议，也难以执行。
交易商称，尽管有来自兴隆和永顺油品的买兴，但亚洲柴油供应依旧充足。
他们称，台湾中油公司出售两船1月装船的柴油，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)出售一船12月装船的航煤。
交易商补充称，但MRPL没有出售柴油船货，暗示印度对柴油的内需可能正在回升。
新加坡现货市场未达成任何交易。(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)
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