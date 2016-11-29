版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 19:02 BJT

国际油市：OPEC会议前新加坡柴油实货交易放缓

路透新加坡11月29日 - 新加坡柴油实货船货交易周二放缓，交易商等待石油输出国组织(OPEC)周三维也纳部长级会议的结果。

周二没有船货成交，交易商称，而过去两周永顺油品和兴隆买入了数以百万桶计的柴油。

OPEC将于周三举行会议，旨在执行9月的减产协议。

但OPEC主要成员国似乎对于减产协议的细节存在意见分歧，一些分析师暗示，周三的会议可能不会达成协议，或者即使达成协议，也难以执行。

交易商称，尽管有来自兴隆和永顺油品的买兴，但亚洲柴油供应依旧充足。

他们称，台湾中油公司出售两船1月装船的柴油，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)出售一船12月装船的航煤。

交易商补充称，但MRPL没有出售柴油船货，暗示印度对柴油的内需可能正在回升。

新加坡现货市场未达成任何交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文

(编译 于春红; 审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐