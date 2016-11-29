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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 20:28 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹，但未来供给或增加

路透新加坡11月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周二从两周低点附近反弹，涨至两日高位每吨76.75美元，受韩国的需求支撑。

Hanwha Total、LG化学和GS Caltex均在现货市场中求购1月上半月石脑油。

交易员表示，Hanwha Total以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价单位数低段升水，买进重质全馏分石脑油，LG化学则支付的价格则为小幅贴水。

不过交易员预计石脑油供给将增加，因目前的炼化利润率比10月要高，将促使炼厂以较高产量生产。

“似乎有很多欧洲石脑油进入亚洲。炼化利润率不错，”一位在新加坡的交易员说。

下个月到达亚洲的欧洲石脑油预计会达到130-140万吨，相比之下本月为70-80万吨。

新加坡现货市场上有两笔石脑油交易达成，一笔汽油交易达成。(完)

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(编译 王洋; 审校 于春红)

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