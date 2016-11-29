国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹，但未来供给或增加

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡11月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周二从两周低点附近反弹，涨至两日高位每吨76.75美元，受韩国的需求支撑。
Hanwha Total、LG化学和GS Caltex均在现货市场中求购1月上半月石脑油。
交易员表示，Hanwha Total以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价单位数低段升水，买进重质全馏分石脑油，LG化学则支付的价格则为小幅贴水。
不过交易员预计石脑油供给将增加，因目前的炼化利润率比10月要高，将促使炼厂以较高产量生产。
“似乎有很多欧洲石脑油进入亚洲。炼化利润率不错，”一位在新加坡的交易员说。
下个月到达亚洲的欧洲石脑油预计会达到130-140万吨，相比之下本月为70-80万吨。
新加坡现货市场上有两笔石脑油交易达成，一笔汽油交易达成。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
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