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货币新闻 | 2016年 11月 29日 星期二 22:43 BJT

美国热股：金矿股下滑，因一系列原因致使金价大幅下挫

路透11月29日 - 美国上市的金矿股下滑，因市场预期美国利率上升且美元升值，再加上投资人对全球经济的信心改善，令金价大幅下挫。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周一收报15.78美元，周二盘初下跌3.3%，报15.26美元。

ANGLOGOLD ASHANTI 周一收报11.28美元，周二盘初下滑3.3%，报10.91美元。

GOLD FIELDS 周一收报3.30美元，周二盘初下滑4.9%，报3.14美元。

SIBANYE GOLD 周一收报9.00美元，周二盘初下跌5.9%，报8.47美元。(完) 　　

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