美国热股：金矿股下滑，因一系列原因致使金价大幅下挫

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透11月29日 - 美国上市的金矿股下滑，因市场预期美国利率上升且美元升值，再加上投资人对全球经济的信心改善，令金价大幅下挫。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周一收报15.78美元，周二盘初下跌3.3%，报15.26美元。
ANGLOGOLD ASHANTI 周一收报11.28美元，周二盘初下滑3.3%，报10.91美元。
GOLD FIELDS 周一收报3.30美元，周二盘初下滑4.9%，报3.14美元。
SIBANYE GOLD 周一收报9.00美元，周二盘初下跌5.9%，报8.47美元。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>