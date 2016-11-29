国际油市：亚洲燃料油贴水为近五年来最窄，因基本面偏多

路透新加坡11月29日 - 亚洲指标燃料油较迪拜原油贴水周二缩至近五年来最窄水平，行业消息人士称，这是因市场基本面偏多且原油价格下跌所致。

新加坡12月180-cst燃料油较迪拜原油贴水周二缩窄0.11美元，至每桶贴水0.38美元，为2012年2月1日以来最窄贴水。

除油市基本面强劲外，交易商指称，原油价格下跌亦使燃料油利润率走强。

然而行业人士称，洲际交易所(ICE)多数衍生品的交投较为淡静，因交易商正在观望周三维也纳OPEC会议的结果。

行业消息人士称，实货市场中，据报普氏窗口有两笔现货交易达成，共计4万吨380-cst燃料油。

嘉能可从壳牌买入2万吨380-cst燃料油船货，价格为较12月平均报价每吨升水2.25美元，船期为12月14至18日。此后道达尔向嘉能可售出2万吨380-cst燃料油船货，价格为每吨较新加坡报价升水2美元。

伊朗和伊拉克仍在抵抗来自沙特(沙乌地)阿拉伯的减产压力，这导致OPEC难以在周三的会议上达成全球性的限产协议。

行业消息人士称，壳牌 正在考虑出售其在伊拉克的油田，这是其处置全球价值300亿美元资产计划的一部分。

新加坡现货市场上，达成两笔燃料油现货交易。(完)

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