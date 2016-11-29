国际油市：亚洲燃料油贴水为近五年来最窄，因基本面偏多

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡11月29日 - 亚洲指标燃料油较迪拜原油贴水周二缩至近五年来最窄水平，行业消息人士称，这是因市场基本面偏多且原油价格下跌所致。
新加坡12月180-cst燃料油较迪拜原油贴水周二缩窄0.11美元，至每桶贴水0.38美元，为2012年2月1日以来最窄贴水。
除油市基本面强劲外，交易商指称，原油价格下跌亦使燃料油利润率走强。
然而行业人士称，洲际交易所(ICE)多数衍生品的交投较为淡静，因交易商正在观望周三维也纳OPEC会议的结果。
行业消息人士称，实货市场中，据报普氏窗口有两笔现货交易达成，共计4万吨380-cst燃料油。
嘉能可从壳牌买入2万吨380-cst燃料油船货，价格为较12月平均报价每吨升水2.25美元，船期为12月14至18日。此后道达尔向嘉能可售出2万吨380-cst燃料油船货，价格为每吨较新加坡报价升水2美元。
伊朗和伊拉克仍在抵抗来自沙特(沙乌地)阿拉伯的减产压力，这导致OPEC难以在周三的会议上达成全球性的限产协议。
行业消息人士称，壳牌 正在考虑出售其在伊拉克的油田，这是其处置全球价值300亿美元资产计划的一部分。
新加坡现货市场上，达成两笔燃料油现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 母红)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
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