欧元债市：意大利公债收益率下跌，因消息称ECB在必要时增加买入其债券

* 意大利西雅那银行股价反弹

* 消息人士称欧洲央行准备增加买入意大利债券

路透伦敦11月29日 - 意大利公债收益率周二势将创下两周来最大单日跌幅，银行股在近期下跌后反弹，消息人士向路透表示，若本周末意大利公投结果令市场动荡，欧洲央行准备增加买入意大利债券。

意大利公债收益率在过去三个月升了一倍，周日意大利将举行修宪公投，其结果可能导致该国总理伦齐下台，且引发新一轮银行业危机。

但在意大利银行业忧虑核心的意大利西雅那银行 在周一收低逾13%后，周二急升最多18%。意大利指标银行指数 上扬3.8%。

消息人士向路透表示，若意大利公投结果引发意大利公债收益率上升，欧洲央行准备暂时增加买入意大利债券。之后公债和股市的涨势动能增加。

“感觉是，如果市场波动，将有行动扶助意大利，”荷兰银行固定收益策略师Tomas Kinmonth说。

意大利10年期公债 收益率跌10个基点，至逾一周低位1.96%，低于11月稍早触及的14个月高位2.16%，势将录得两周来最大单日跌幅。

这扶助和可比德债利差收窄至174个基点，周一曾触及2014年2月来最宽的193个基点。美国公布强劲的经济数据后，德国10年期公债 收益率周二升4个基点，至0.23%。