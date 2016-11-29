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市场报道 | 2016年 11月 30日 星期三 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌2.9%，因供应过剩和商品市场疲弱

路透芝加哥11月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌2.9%，至两周低位，交易商表示，玉米市场和其他商品市场一起被抛售。

美国玉米产量创纪录将带来大量供应继续令市场承压。

CBOT-5月玉米期货合约接连失守在20日，30日，40日，50日和100日移动均线的关键支撑位，收位接近日内低位。

玉米期货连续四日下跌，近月玉米在这段时间累计下挫4.4%。

CBOT-12月合约 收跌11-3/4美分，报每蒲式耳3.36-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为521,325口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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