芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌2.9%，因供应过剩和商品市场疲弱

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥11月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌2.9%，至两周低位，交易商表示，玉米市场和其他商品市场一起被抛售。
美国玉米产量创纪录将带来大量供应继续令市场承压。
CBOT-5月玉米期货合约接连失守在20日，30日，40日，50日和100日移动均线的关键支撑位，收位接近日内低位。
玉米期货连续四日下跌，近月玉米在这段时间累计下挫4.4%。
CBOT-12月合约 收跌11-3/4美分，报每蒲式耳3.36-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为521,325口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>