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债券 | 2016年 11月 30日 星期三 05:36 BJT

美国债市：公债收益率小跌，因11月抛售后有月末买盘

* 月末重新平衡投资组合的操作拉低公债收益率
    * 30年期公债收益率触及12日低位2.944%
    * 两年期和10年期公债收益率均触及六日低点
    * 成交清淡，静待OPEC会议和意大利修宪公投

    路透纽约11月29日 - 美国公债收益率周二小幅下跌，长债收益率触
及近两周最低水准，因本月公债遭抛售后，机构投资者买入美国公债平衡
其投资组合。
    
    美国30年期公债收益率触及12日最低2.944%。指标10年期美国公债收
益率触及六日最低水准2.296%，较短期公债收益率也触及六日最低。
    
    分析师表示，养老基金和其他机构投资者买入公债，以满足例行的月
末投资组合调整，且此轮买需很可能比正常情况强劲，以弥补特朗普在11
月8日大选中意外获胜，导致公债在本月遭抛售给投资组合造成的影响。
    
    公债收益率在早盘上涨，此前美国商务部发布的数据显示，第三季国
内生产总值(GDP)增长年率被上修至3.2%，为2014年第三季以来最快增速
，初值为2.9%，且好于路透调查的分析师预估。 
        
   “推动公债价格上涨的原因很大程度是因为明日是月末，”野村证券
国际驻纽约的利率策略师Stanley Sun说。

    分析师表示，成交疏落，部份原因是投资者不愿意押注，静待关件事
件发生和经济数据公布，其中包括12月4日意大利修宪公投，周三的石油
输出国组织(OPEC)会议和周五出炉的美国月度就业报告。

    11月公债遭抛售，受累于投资人押注特朗普将采取增加支出和负债，
并刺激成长和通胀的政策，这些政策将会损及公债价格。
    
    根据彭博巴克莱指数的数据，美国公债本月势将下跌2.5%，为2009年
12月以来最差月度表现。

    指标美国10年期公债 价格尾盘上涨6/32，收益率从周一
尾盘的2.320%降至2.2981%。
    
    两年期美国公债 价格尾盘上涨1/32，收益率从周一尾盘的
1.111%跌至1.0950%。
    
    指标公债收益率在上周三触及16个月高位2.417%，两年期美国公债收
益率在上周五触及六年半高位1.17%。
    
    -----------------------1530 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-206/256   1.099     -0.012
    五年期公债      99-212/256   1.7861    -0.015
    10年期公债     97-84/256    2.3017    -0.018
    30年期公债   　98-144/256   2.9475    -0.035(完)
    
　　

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