美国债市：公债收益率小跌，因11月抛售后有月末买盘

* 月末重新平衡投资组合的操作拉低公债收益率 * 30年期公债收益率触及12日低位2.944% * 两年期和10年期公债收益率均触及六日低点 * 成交清淡，静待OPEC会议和意大利修宪公投 路透纽约11月29日 - 美国公债收益率周二小幅下跌，长债收益率触 及近两周最低水准，因本月公债遭抛售后，机构投资者买入美国公债平衡 其投资组合。 美国30年期公债收益率触及12日最低2.944%。指标10年期美国公债收 益率触及六日最低水准2.296%，较短期公债收益率也触及六日最低。 分析师表示，养老基金和其他机构投资者买入公债，以满足例行的月 末投资组合调整，且此轮买需很可能比正常情况强劲，以弥补特朗普在11 月8日大选中意外获胜，导致公债在本月遭抛售给投资组合造成的影响。 公债收益率在早盘上涨，此前美国商务部发布的数据显示，第三季国 内生产总值(GDP)增长年率被上修至3.2%，为2014年第三季以来最快增速 ，初值为2.9%，且好于路透调查的分析师预估。 “推动公债价格上涨的原因很大程度是因为明日是月末，”野村证券 国际驻纽约的利率策略师Stanley Sun说。 分析师表示，成交疏落，部份原因是投资者不愿意押注，静待关件事 件发生和经济数据公布，其中包括12月4日意大利修宪公投，周三的石油 输出国组织(OPEC)会议和周五出炉的美国月度就业报告。 11月公债遭抛售，受累于投资人押注特朗普将采取增加支出和负债， 并刺激成长和通胀的政策，这些政策将会损及公债价格。 根据彭博巴克莱指数的数据，美国公债本月势将下跌2.5%，为2009年 12月以来最差月度表现。 指标美国10年期公债 价格尾盘上涨6/32，收益率从周一 尾盘的2.320%降至2.2981%。 两年期美国公债 价格尾盘上涨1/32，收益率从周一尾盘的 1.111%跌至1.0950%。 指标公债收益率在上周三触及16个月高位2.417%，两年期美国公债收 益率在上周五触及六年半高位1.17%。 -----------------------1530 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-206/256 1.099 -0.012 五年期公债 99-212/256 1.7861 -0.015 10年期公债 97-84/256 2.3017 -0.018 30年期公债 98-144/256 2.9475 -0.035(完)