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货币新闻 | 2016年 11月 30日 星期三 05:49 BJT

国际油市：API称上周美国原油库存意外减少71.7万桶，预估为增加63.6万

路透纽约11月29日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存
意外减少，但汽油和馏分油库存增加。
    
    API公布，在截至11月25日当周，美国原油库存减少71.7万桶，至4.8
76亿桶，分析师预估为增加63.6万桶。库欣原油库存增加240万桶。
        
    API数据显示，上周炼厂日加工量减少19.1万桶。
    
    API公布，上周汽油库存增加330万桶，较路透调查显示分析师预估的
增加120万桶几乎多两倍。
    
    上周馏分油库存增加220万桶，分析师预估增加130万桶。
    
    上周原油日进口量减少22.2万桶，至730万桶。(完)

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