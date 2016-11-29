国际油市：API称上周美国原油库存意外减少71.7万桶，预估为增加63.6万

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约11月29日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存 意外减少，但汽油和馏分油库存增加。 API公布，在截至11月25日当周，美国原油库存减少71.7万桶，至4.8 76亿桶，分析师预估为增加63.6万桶。库欣原油库存增加240万桶。 API数据显示，上周炼厂日加工量减少19.1万桶。 API公布，上周汽油库存增加330万桶，较路透调查显示分析师预估的 增加120万桶几乎多两倍。 上周馏分油库存增加220万桶，分析师预估增加130万桶。 上周原油日进口量减少22.2万桶，至730万桶。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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