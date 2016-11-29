国际油市：API称上周美国原油库存意外减少71.7万桶，预估为增加63.6万

路透纽约11月29日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存 意外减少，但汽油和馏分油库存增加。 API公布，在截至11月25日当周，美国原油库存减少71.7万桶，至4.8 76亿桶，分析师预估为增加63.6万桶。库欣原油库存增加240万桶。 API数据显示，上周炼厂日加工量减少19.1万桶。 API公布，上周汽油库存增加330万桶，较路透调查显示分析师预估的 增加120万桶几乎多两倍。 上周馏分油库存增加220万桶，分析师预估增加130万桶。 上周原油日进口量减少22.2万桶，至730万桶。(完)