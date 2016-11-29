《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月29日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 94.99 +1.23 +1.31 3846664 京东 26.85 +1.02 +3.95 29889553 新浪 79.04 -0.48 -0.60 1890458 搜狐 35.05 +0.61 +1.77 165706 网易 230.04 -1.74 -0.75 1015312 百度 169.18 +2.18 +1.31 2547548 台湾 台湾积体电路 29.55 -0.11 -0.37 1291037 联电 1.83 +0.01 +0.55 65252 日月光 5.43 +0.01 +0.18 110387 硅品精密 7.47 -0.06 -0.80 67965 和信超媒体 2.63 +0.03 +1.15 8435 友达 3.58 +0.05 +1.42 69627 中华电信 33.63 +0.16 +0.48 107272 台湾国际航电 51.99 -0.88 -1.66 1321561 香港 中国移动 54.29 -0.08 -0.15 99778 中国联通 11.28 +0.01 +0.09 45300 中国电信 46.96 +0.16 +0.34 18427 中芯国际 6.73 +0.03 +0.45 11824 电讯盈科 5.66 +0.11 +1.98 714 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 徐文焰；审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。