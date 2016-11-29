版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          94.99    +1.23    +1.31   3846664
    京东                26.85    +1.02    +3.95  29889553
    新浪              79.04    -0.48    -0.60   1890458
    搜狐              35.05    +0.61    +1.77    165706
    网易             230.04    -1.74    -0.75   1015312
    百度             169.18    +2.18    +1.31   2547548
    
    台湾
    台湾积体电路       29.55    -0.11    -0.37   1291037
    联电                1.83    +0.01    +0.55     65252
    日月光              5.43    +0.01    +0.18    110387
    硅品精密           7.47    -0.06    -0.80     67965
    和信超媒体         2.63    +0.03    +1.15      8435
    友达                3.58    +0.05    +1.42     69627
    中华电信           33.63    +0.16    +0.48    107272
    台湾国际航电      51.99    -0.88    -1.66   1321561
    
    香港
    中国移动           54.29    -0.08    -0.15     99778
    中国联通           11.28    +0.01    +0.09     45300
    中国电信           46.96    +0.16    +0.34     18427
    中芯国际            6.73    +0.03    +0.45     11824
    电讯盈科         5.66    +0.11    +1.98       714
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 徐文焰；审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐