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市场报道 | 2016年 11月 30日 星期三 06:28 BJT

《美国重要政经日程》--11月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1200 - 农业部公布一周全球稻米价格

1330 - 商务部公布10月个人所得

1500 - 全美不动产协会(NAR)公布10月成屋待完成销售数据

1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产量数据

　-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量数据

1900 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布褐皮书　(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 徐文焰)

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