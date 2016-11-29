《美国重要政经日程》--11月30日

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1200 - 农业部公布一周全球稻米价格
1330 - 商务部公布10月个人所得
1500 - 全美不动产协会(NAR)公布10月成屋待完成销售数据
1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产量数据
-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量数据
1900 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布褐皮书 (完)
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台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 徐文焰)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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