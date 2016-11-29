欧洲经济指标预测--11月30日-12月7日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月28日当周 11月30日(三) 0001 英国GfK消费者信心指数 11月 负4 负3 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标 10月 -- 正1.59 0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 +1.0% -1.4% (较上年同期) +1.0% +0.4% 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 11月初值 +0.6% +0.5% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.1% 0800 瑞士KOF领先成长指标 11月 104.0 104.7 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 减少0.5 减少1.3 未经季节调整失业人数(万人) 253 254 经季节调整失业率 6.0% 6.0% 经季节调整失业人数(万人) -- 266.2 1000 欧元区HICP(较上年同期) 11月初值 +0.6% +0.5% 扣除食品和能源的HICP +0.8% +0.7% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月初值 -0.3% -0.1% (较上年同期) -0.1% -0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% +0.2% (较上年同期) +0.1% -0.1% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.7% 12月1日(四) 0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 +0.1% 持平 (较上年同期) +4.6% +4.6% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 10月 -- -2.3% 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 11月 54.4 54.7 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 11月 51.8 50.9 0850 法国Markit制造业PMI 11月 51.5 51.5 0855 德国Markit/BME制造业PMI 11月 54.4 54.4 0900 意大利失业率 10月 11.6% 11.7% 0900 欧元区Markit制造业PMI 11月终值 53.7 53.7 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 11月 54.5 54.3 1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.9% +0.9% 1000 欧元区失业率 10月 10.0% 10.0% 12月1-12日 0930 英国抵押贷款利率 11月 -- 4.2% 12月2日(五) 0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.3% +0.6% (较上年同期) +1.8% +2.0% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 11月 52.2 52.6 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -1.0% -1.5% 12月5日当周 12月5日(一) 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 11月 -- 51.0 0850 法国Markit服务业PMI 11月 -- 52.6 综合PMI -- 52.3 0855 德国Markit服务业PMI 11月 -- 55.0 综合PMI终值 -- 54.9 0900 欧元区Markit服务业PMI终值 11月 -- 54.1 综合PMI终值 -- 54.1 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 12月 -- 13.1 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 11月 -- 54.5 1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 -- -0.2% (较上年同期) -- +1.1% 12月6日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 11月 -- +1.7% 0700 德国工业订单(较前月) 10月 -- -0.6% 0815 瑞士CPI(较前月) 11月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.2% 1000 欧元区GDP修正值(较前季) 第三季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.6% 12月7日(三) 0700 德国工业产出(较前月) 10月 -- -1.8% 0830 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 -- +1.4% (较上年同期) 截至11月的三个月 -- +5.2% 0930 英国工业生产(较前月) 10月 -- -0.4% (较上年同期) -- +0.3% 制造业产出(较前月) -- +0.6% (较上年同期) -- +0.2% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张涛；审校 戴素萍)