金砖国家：11月29日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月29日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.54%，报858.47点。
中国股市：沪综指连四日收升再创近11个月新高，但获利盘压力加大
中国汇市：人民币连三日收升，资本流出收紧或减少美元买盘
香港股市：下跌，能源类股拖累大盘
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巴西股市：拉美股市周二大多下跌，因石油及工业金属价格下滑，加剧了全球的避险情绪。巴西指标股指Bovespa指数 收盘重挫2.97%，报60,986.515点，铁矿石业巨擘淡水河谷 收盘重挫4.18%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3942/57，上日收报3.3840/46。
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南非股市：近持平，Naspers等权重股的涨势盖过了矿业及银行股的跌势。指标Top-40指数 收盘下跌0.03%，报43,602.72点；大盘综合指数 收盘下跌0.07%，报50,157.28点。
南非汇市：兰特急挫逾2.5%，因美元上涨和政治忧虑
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印度股市：连续第二日上涨，印度央行表示，受本月稍早政府宣布废除500及1,000面额纸钞流通政策影响，银行业者新增存款高达8.45万亿(兆)卢比(1,230.7亿美元)。BSE指数 收盘上涨0.17%，报26,394.01点；NSE指数 收盘上涨0.19%，报8,142.15点。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.65，上日收报68.76。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.21%，报1,005.82点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.68%，报522.79点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.42%，报65.113；卢布兑欧元 贬值0.83%，报69.318。(完) (整理 张明钧; 审校 李爽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。