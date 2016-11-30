德国数据：11月消费者物价调和指数涨幅持平于0.7%，略逊于市场预期

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
该通胀率持平于10月水准，这也是两年来高点，不过略逊于路透调查分析师预估的上升至0.8%。
“主要原因在于能源价格涨幅低于预期，不过这样的局面很快将会有改变，”DZ Bank分析师Michael Holstein表示，他并称油价下跌的负面基期效应将在未来数月转淡。
“我们预期德国通胀年增率将在12月升至1.0%，明年年初增幅甚至可能到1.5%，”Holstein表示，指出租金上扬为推动德国通胀的最有力因素。
德国联邦统计局称，11月消费者物价指数(CPI)则是较上年同期上涨0.8%，持平于上月。
数据显示，能源价格跌势较前几个月更为强劲，仍是拖累整体通胀的主要原因。食品价格及租金成本上扬为带动通胀上升的最重要因素。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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