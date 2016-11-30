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市场报道 | 2016年 11月 30日 星期三 08:01 BJT

德国数据：11月消费者物价调和指数涨幅持平于0.7%，略逊于市场预期

该通胀率持平于10月水准，这也是两年来高点，不过略逊于路透调查分析师预估的上升至0.8%。

“主要原因在于能源价格涨幅低于预期，不过这样的局面很快将会有改变，”DZ Bank分析师Michael Holstein表示，他并称油价下跌的负面基期效应将在未来数月转淡。

“我们预期德国通胀年增率将在12月升至1.0%，明年年初增幅甚至可能到1.5%，”Holstein表示，指出租金上扬为推动德国通胀的最有力因素。

德国联邦统计局称，11月消费者物价指数(CPI)则是较上年同期上涨0.8%，持平于上月。

数据显示，能源价格跌势较前几个月更为强劲，仍是拖累整体通胀的主要原因。食品价格及租金成本上扬为带动通胀上升的最重要因素。(完)

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