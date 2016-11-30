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市场报道 | 2016年 11月 30日 星期三 08:05 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月30日-12月7日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
    
    11月28日当周  
    
    11月30日(三)
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --         460.3
                抵押贷款再融资指数                                --       1,754.2
    1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                11月   增加16.5     增加14.7
    1330 美国实质个人支出(较前月)                     10月        --         +0.3%
             个人所得(较前月)                                   +0.4%        +0.3%
             经调整后的个人支出(较前月)                         +0.5%        +0.5%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)              +0.1%        +0.1%
                                      (较上年同期)                --         +1.7%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                    --         +0.2%
                                  (较上年同期)                    --         +1.2%
    1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)               9月      +0.1%        +0.2%
                                (较前季)             第三季       --         -0.4%
               GDP环比年率                                      +3.4%        -1.6%
    1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)            10月      +0.6%        +0.4%
                              (较上年同期)                        --         -0.5%
    1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                11月       52.0         50.6
    1500 美国成屋待完成销售(较前月)                   10月      +0.2%        +1.5%
    1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值            10月        --         +1.9%
    
    12月1日(四)
    1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)           11月        --        30,740
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           11月26日当周     25.3         25.1
                 四周均值(万人)                                   --          25.1
                 续请失业金人数(万人)           11月19日当周      204        204.3
    1430 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI) 11月        --          51.1
    1445 美国Markit制造业PMI                       11月终值       --          53.9
    1500 美国建筑支出(较前月)                         10月      +0.5%        -0.4%
    1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数              11月       52.2         51.9
                                投入物价分项指数                 54.0         54.5 
                                就业分项指数                     52.3         52.9
                                新订单分项指数                    --          52.1
    1830 美国汽车销量年率(万辆)                       11月      1,770        1,802
    
    12月2日(五)
    1330 美国非农就业岗位(万人)                       11月   增加17.5     增加16.1
             民间就业岗位(万人)                              增加16.5     增加14.2
             制造业就业岗位(万人)                          　 减少0.3      减少0.9
             政府部门就业岗位(万人)                               --       增加1.9
             失业率                                              4.9%         4.9%
             平均时薪(较前月)                                   +0.2%        +0.4%
             每周平均工时                                        34.4         34.4
             劳动力就业参与率                                     --         62.8%
    1330 加拿大就业岗位变动(万个)                     11月      减少2     增加4.39
               失业率                                            7.0%         7.0%
               就业参与率                                         --         65.8%
    1330 加拿大劳动生产率(较前季)                   第三季      +1.0%        -0.3%
    1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数       11月        --         719.3
    
    12月5日当周
    
    12月5日(一)
    1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)       11月终值       --          54.7
                   综合PMI                                        --          54.9
    1500 美国就业趋势指数                             11月        --         129.0
    1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数            11月       55.3         54.8
                          企业活动分项指数                        --          57.7
                              就业分项指数                        --          53.1
                            新订单分项指数                        --          57.7
                          投入物价分项指数                        --          56.6
    
    12月6日(二)
    1330 美国国际贸易收支(亿美元)                     10月    逆差399      逆差364
    1330 美国单位劳工成本                       第三季修正值    +0.2%        +0.3%
             非农业生产率                                       +3.3%        +3.1%
    1330 加拿大贸易收支(亿加元)                       10月        --      逆差40.8 
               出口(亿加元)                                       --         435.5 
               进口(亿加元)                                       --         476.3
    1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                11月        --          56.5 
                   经季节调整PMI                                  --          59.7 
    1500 美国工厂订单(较前月)                         10月      +2.2%        +0.3%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                           --         +0.6%
             耐久财(耐用品)订单(较前月)           10月修正值      --         +4.8%  
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                         --         +1.0%  
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --         +5.2%  
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   --         +0.4%  
    
    12月7日(三)
    1500 加拿大央行利率决议                                       --          0.5%
    1500 美国JOLTS职位空缺数(万个)                    10月        --         548.6
    2000 美国消费者信贷(亿美元)                       10月    增加180    增加192.9
    (完)
        
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚；审校 李爽)

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