《中国报摘》--中国证券报11月30日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 头版头条:
--万科A 公告，从11月18日到11月29日，恒大集团通过附属公司在市场上及通过大宗交易收购共5.1亿股万科A股，占已发行总股本的4.62%，耗资140.1亿元人民币。至此，恒大共持有15.532亿股万科A股，占总股本14.07%，累计耗资362.73亿元。
* 其他:
--中证报评论文章称，继深圳、杭州之后，上海、天津升级楼市调控政策，传递的信号是，此轮楼市调控并非“管房价”的短期措施，而是防范资产价格泡沫、稳定楼市发展预期的中长远之举。
--四家银行获得基本养老保险基金托管资格，消息人士表示，年底前，养老金将最终完成地方统筹归集、落实托管机构和投资管理机构、确定入市资金量、实际入市等流程。
--保监会副主席陈文辉表示，保险业面临的重点风险是资产负债错配风险，监管的重点也将从资产和负债两端入手。针对个别机构罔顾市场接受程度、罔顾行业负面影响而采取的激进股权投资行为，监管绝不会缺位，将及时进行必要干预。
--拓普集团 称，与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会签署协议，拟在杭州湾新区投资约50亿元建设生产基地，用于汽车零部件生产项目。
--由中广核集团、中核工业集团和国电投集团及民营企业组建的国内首家新型核电研发中心在山东成立，核电建设有望加速。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。