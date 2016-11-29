《中国报摘》--中国证券报11月30日

* 头版头条:

--万科A 公告，从11月18日到11月29日，恒大集团通过附属公司在市场上及通过大宗交易收购共5.1亿股万科A股，占已发行总股本的4.62%，耗资140.1亿元人民币。至此，恒大共持有15.532亿股万科A股，占总股本14.07%，累计耗资362.73亿元。

* 其他:

--中证报评论文章称，继深圳、杭州之后，上海、天津升级楼市调控政策，传递的信号是，此轮楼市调控并非“管房价”的短期措施，而是防范资产价格泡沫、稳定楼市发展预期的中长远之举。

--四家银行获得基本养老保险基金托管资格，消息人士表示，年底前，养老金将最终完成地方统筹归集、落实托管机构和投资管理机构、确定入市资金量、实际入市等流程。

--保监会副主席陈文辉表示，保险业面临的重点风险是资产负债错配风险，监管的重点也将从资产和负债两端入手。针对个别机构罔顾市场接受程度、罔顾行业负面影响而采取的激进股权投资行为，监管绝不会缺位，将及时进行必要干预。

--拓普集团 称，与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会签署协议，拟在杭州湾新区投资约50亿元建设生产基地，用于汽车零部件生产项目。