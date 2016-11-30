企业并购：强生提高对Actelion的收购出价--消息

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透伦敦11月29日 - 消息人士周二对路透表示，美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson) 提高对瑞士生物科技公司Actelion 的收购出价，藉此加大后者接受收购协议的压力。
消息人士称，在近两个月非正式磋商未能拍板定案后，强生已提高了出价。该消息尚未对外公开。
消息人士并表示，该收购案最主要的障碍，在于Actelion希望在与强生的部分业务活动合并成一个新的企业体后，强生能成为主要的股东。强生则希望单纯收购。
Actelion股价收高10%至209瑞郎，略低于该提高出价消息出炉后所创下的纪录高位。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。