企业并购：强生提高对Actelion的收购出价--消息

路透伦敦11月29日 - 消息人士周二对路透表示，美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson) 提高对瑞士生物科技公司Actelion 的收购出价，藉此加大后者接受收购协议的压力。

消息人士称，在近两个月非正式磋商未能拍板定案后，强生已提高了出价。该消息尚未对外公开。

消息人士并表示，该收购案最主要的障碍，在于Actelion希望在与强生的部分业务活动合并成一个新的企业体后，强生能成为主要的股东。强生则希望单纯收购。

Actelion股价收高10%至209瑞郎，略低于该提高出价消息出炉后所创下的纪录高位。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)