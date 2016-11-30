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货币新闻 | 2016年 11月 30日 星期三 08:08 BJT

标题新闻：德国汉莎航空机师罢工至今已造成7,500万欧元损失，每天约损失1,500万--德国画报

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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