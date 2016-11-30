《香港报摘》--经济日报11月30日

--维他奶国际 截至9月底半年盈利按年增48%至4.6亿港元，主要受惠于出售北美资产，公司行政总裁陆博涛称，有信心香港业务下半年可从上半年改善，近期糖价回升，但公司已订下长期供应合约，料对成本影响轻微，目前未见加价压力。