《香港报摘》--经济日报11月30日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--深港通下周一正式启动，中国最大券商中信证券 旗下中信证券国际指出，留意到投资者预留资金部署深港通，预计开通首日个别股份会有突出表现，明年南下资金有望突破千亿元。
**其他**
--经济增长放慢下，快餐股核心业绩续造好，大快活 截至9月底止半年核心盈利按年增15%至1.04亿港元，公司行政总裁陈志成称，猪肉、鸡肉等食材成本转升，有加价压力。
--维他奶国际 截至9月底半年盈利按年增48%至4.6亿港元，主要受惠于出售北美资产，公司行政总裁陆博涛称，有信心香港业务下半年可从上半年改善，近期糖价回升，但公司已订下长期供应合约，料对成本影响轻微，目前未见加价压力。
--新濠博亚 主席及行政总裁何猷龙月初决定亲自督师日常营运，他解释指，新濠博亚已经营约13年，现时是合适时间审视管理架构，以配合未来发展。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。