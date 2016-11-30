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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 08:19 BJT

《香港报摘》--经济日报11月30日

**头版头条**

--深港通下周一正式启动，中国最大券商中信证券 旗下中信证券国际指出，留意到投资者预留资金部署深港通，预计开通首日个别股份会有突出表现，明年南下资金有望突破千亿元。

**其他**

--经济增长放慢下，快餐股核心业绩续造好，大快活 截至9月底止半年核心盈利按年增15%至1.04亿港元，公司行政总裁陈志成称，猪肉、鸡肉等食材成本转升，有加价压力。

--维他奶国际 截至9月底半年盈利按年增48%至4.6亿港元，主要受惠于出售北美资产，公司行政总裁陆博涛称，有信心香港业务下半年可从上半年改善，近期糖价回升，但公司已订下长期供应合约，料对成本影响轻微，目前未见加价压力。

--新濠博亚 主席及行政总裁何猷龙月初决定亲自督师日常营运，他解释指，新濠博亚已经营约13年，现时是合适时间审视管理架构，以配合未来发展。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

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