《香港报摘》--信报11月30日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--有消息指国家外汇管理局亦出招严控资本外流，大幅提高审查门槛，包括资本项下500万美元或以上资金要汇出须向外管局上报及审批，而以往是5000万美元以上的交易才须申报。
**其他**
--广东省公安厅于10月捣破地下钱庄，怀疑已有达2300亿元人民币流出中国，规模相当于10月国家外滙储备总额约7%。上海自贸区亦传出有大量企业调走资金。
--瑞银资产管理的股票、多元资产及O'Connor业务主管Dawn Fitzpatrick相信，中国收紧对企业海外直接投资的资本管制，必定促使更多中国企业发行离岸债，为海外收购融资。
--欧舒丹 亚太区总裁贺康祖（André Hoffmann）透露，公司与天猫已经达成销售目标协议，今年在天猫网的销售目标为1亿元人民币。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。