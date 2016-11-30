《香港报摘》--信报11月30日

**头版头条**

--有消息指国家外汇管理局亦出招严控资本外流，大幅提高审查门槛，包括资本项下500万美元或以上资金要汇出须向外管局上报及审批，而以往是5000万美元以上的交易才须申报。

**其他**

--广东省公安厅于10月捣破地下钱庄，怀疑已有达2300亿元人民币流出中国，规模相当于10月国家外滙储备总额约7%。上海自贸区亦传出有大量企业调走资金。

--瑞银资产管理的股票、多元资产及O'Connor业务主管Dawn Fitzpatrick相信，中国收紧对企业海外直接投资的资本管制，必定促使更多中国企业发行离岸债，为海外收购融资。

--欧舒丹 亚太区总裁贺康祖（André Hoffmann）透露，公司与天猫已经达成销售目标协议，今年在天猫网的销售目标为1亿元人民币。（完）

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