《中国报摘》--其他报纸重要消息11月30日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**上海证券报**
--据悉，选拔首批基本养老保险基金投资管理机构的现场答辩将拉开帷幕。未来一周，来自基金、保险、券商等的26家竞标机构将进行角逐，接受现场考核。若一切顺利，首批基本养老金投资管理机构名单有望在年内出炉。
--维格娜丝 拟现金收购衣念香港和关联方持有的Teenie Weenie 维尼熊品牌及相关资产、业务。维格娜丝将对与衣念香港合资设立的公司增资，计划持有标的公司90%的出资，代价预计45亿元人民币。
**21世纪经济报道**
--据各地统计局公布的数字，今年前10个月，主要热点一二线城市整体房地产住宅施工面积增速偏低，普遍为负增长，其中北京、上海、重庆、杭州前10个月住宅施工面积增速分别为-4.6%、-0.9%、-6.1%、-0.6%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。