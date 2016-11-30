《中国报摘》--其他报纸重要消息11月30日

**上海证券报**

--据悉，选拔首批基本养老保险基金投资管理机构的现场答辩将拉开帷幕。未来一周，来自基金、保险、券商等的26家竞标机构将进行角逐，接受现场考核。若一切顺利，首批基本养老金投资管理机构名单有望在年内出炉。

--维格娜丝 拟现金收购衣念香港和关联方持有的Teenie Weenie 维尼熊品牌及相关资产、业务。维格娜丝将对与衣念香港合资设立的公司增资，计划持有标的公司90%的出资，代价预计45亿元人民币。

**21世纪经济报道**

--据各地统计局公布的数字，今年前10个月，主要热点一二线城市整体房地产住宅施工面积增速偏低，普遍为负增长，其中北京、上海、重庆、杭州前10个月住宅施工面积增速分别为-4.6%、-0.9%、-6.1%、-0.6%。(完)