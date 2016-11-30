《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月30日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
11月30日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周 二收市价的比较.(1美元=7.7558港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高23.7点，或0.12%，报19,121.6点 。受医保股提振上扬，但能源股下挫限制涨幅。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 125.890 -1.46 11965 9.764 -1.47 > 中国铝业 <2600.HK 11.640 -0.68 17767 3.611 0.03 > 中国移动 <0941.HK 54.290 -0.15 99778 84.214 0.25 > 中国人寿 <2628.HK 14.260 0.42 114532 22.120 -0.59 > 中石油 <0857.HK 67.810 -0.70 25659 5.259 -1.51 > 中石化 <0386.HK 69.710 -0.40 18540 5.407 -0.61 > 汇丰控股 <0005.HK 39.310 0.46 1198336 60.977 0.62 > 中电信 <0728.HK 46.960 0.34 18427 3.642 0.61 > 中国联通 <0762.HK 11.280 0.09 45300 8.749 -0.24 > 兖州煤业 <1171.HK 7.250 -3.72 5331 5.623 -0.12 > 华能国际 <0902.HK 25.050 3.77 27060 4.857 -0.06 > 南方航空 <1055.HK 28.900 1.58 6461 4.483 -0.16 > 东方航空 <0670.HK 23.250 -0.26 4746 3.606 -2.79 > 中芯国际 <0981.HK 6.730 0.45 11824 1.044 -0.58 > （完）
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。