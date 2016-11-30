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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 08:24 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月30日

11月30日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周
二收市价的比较.(1美元=7.7558港元 )
    
    美股道琼工业指数 周二收高23.7点，或0.12%，报19,121.6点
。受医保股提振上扬，但能源股下挫限制涨幅。 

    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            125.890  -1.46    11965     9.764         -1.47
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            11.640   -0.68    17767     3.611         0.03
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            54.290   -0.15    99778     84.214        0.25
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            14.260   0.42     114532    22.120        -0.59
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            67.810   -0.70    25659     5.259         -1.51
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            69.710   -0.40    18540     5.407         -0.61
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            39.310   0.46     1198336   60.977        0.62
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            46.960   0.34     18427     3.642         0.61
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            11.280   0.09     45300     8.749         -0.24
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            7.250    -3.72    5331      5.623         -0.12
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            25.050   3.77     27060     4.857         -0.06
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            28.900   1.58     6461      4.483         -0.16
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            23.250   -0.26    4746      3.606         -2.79
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.730    0.45     11824     1.044         -0.58
           >                                                             
 
    （完）

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