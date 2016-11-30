《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月30日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
*工商时报：
--为吸引30年以上老旧住宅积极都更（都市更新）重建，内政部决祭出奖励大绝招，房屋税原本都更后只享受二年减半征收，未来都更后，只要不移转过户，住户可终身享受减免50%；同时，容积奖励也更加明确，由中央统一订公式，法定容积与原容积将二择一择优奖励。
--保发中心最新统计，寿险业人寿保单给付今年前9月共有9,651亿台币，创下历史新高，比去年同期更增加681亿台币，据了解，多出的大部分是满期金，有些则是保户觉得〞投报率够了〞而提早解约，部分寿险业者担心升息预期下，可能有更多保户提早出场，造成公司资金调度的难度。
*经济日报：
--抢在民航局收回航权的最后期限前，民航局前局长张国政出面宣布〞有团队愿意接手〞，不过昨日下午兴航 已将陈述书送达民航局，里面只提及解散程序和资遣、旅客退票事宜，并未说明复航和新买主接手方案。
--为强化台湾防制洗钱及打击资恐机制，金管会宣布，明年起民众临时起意到未曾开户的银行办理跨境汇款3万台币以上（含等值外币），得比照存款开户，必须出示身分证完成〞认识客户〞（KYC）程序确认身分。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。