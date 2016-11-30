《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月30日

*工商时报：

--为吸引30年以上老旧住宅积极都更（都市更新）重建，内政部决祭出奖励大绝招，房屋税原本都更后只享受二年减半征收，未来都更后，只要不移转过户，住户可终身享受减免50%；同时，容积奖励也更加明确，由中央统一订公式，法定容积与原容积将二择一择优奖励。

--保发中心最新统计，寿险业人寿保单给付今年前9月共有9,651亿台币，创下历史新高，比去年同期更增加681亿台币，据了解，多出的大部分是满期金，有些则是保户觉得〞投报率够了〞而提早解约，部分寿险业者担心升息预期下，可能有更多保户提早出场，造成公司资金调度的难度。

*经济日报：

--抢在民航局收回航权的最后期限前，民航局前局长张国政出面宣布〞有团队愿意接手〞，不过昨日下午兴航 已将陈述书送达民航局，里面只提及解散程序和资遣、旅客退票事宜，并未说明复航和新买主接手方案。

--为强化台湾防制洗钱及打击资恐机制，金管会宣布，明年起民众临时起意到未曾开户的银行办理跨境汇款3万台币以上（含等值外币），得比照存款开户，必须出示身分证完成〞认识客户〞（KYC）程序确认身分。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。