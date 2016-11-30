建信期货：中国期指多方减仓力度更大

昨日市场冲高回落，盘中在大宗商品大幅回落带动下，A股承压下行，但中字头板块突然崛起，沪指一度突破3300点，但尾盘龙头股打开涨停板，市场谨慎情绪增加，指数涨幅缩窄。截至收盘，沪指报3282.92点涨0.18%，深成指报11034.7点跌0.31%。期市上，IC合约均收跌，而IH和IF合约均收涨，其中IH合约涨幅领先，现货市场大盘蓝筹股强势上涨，主力合约相较现货贴水幅度进一步收窄，其中IH1612连续两天正基差。

主力持仓方面，前20席位在各品种主力合约上多空方持仓量增减不一。具体来看，前20席位在IF1612和IC1612上多空均减仓，而且多方减仓力度均大于空方，总持仓量上IF合约多头占优，而IC合约依然空头占优。在IH1612上多空双方均增仓，其中多方增仓力度略大，总持仓量多头占优。总体来看，IH合约备受主力青睐，其他两品种均减仓，但IH合约却继续加仓，显示多空方对IH合约博弈热情增加，同时IF和IH合约多头占优，显示投资者对大盘指数后市涨势依然看好，而IC合约则相对看空。(完)