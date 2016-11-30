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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 08:28 BJT

《香港重要政经日程》--11月30日-12月8日

================== 今日重要政经消息=================

11月30日（周三）

公布10月份M-3货币供应数字。

公布10月份外汇基金资产数字。

公布10月底人民币存款数字。

耀才证券 公布中期业绩。

09:00 华能国际 在中国举行股东特别大会。

16:30 中国水务 中期业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

12月1日（周四）

公布10月份零售销售数据。

澳门公布11月份博彩收入。

网龙 公布第三季业绩。

10:00 瑞银中国经济前景传媒电话会议。

10:00 瑞信2017投资市场前景记者会。

15:30 中海油 股东特别大会。

12月2日（周五）

公布11月份香港日经PMI。

12月5日（周一）

10:00 威华达 股东特别大会。

14:00 南潮控股 股东特别大会。

12月6日（周二）

10:00 中芯国际 在中国举行股东特别大会。

14:30 思捷环球 股东周年大会。

15:00 TCL多媒体 股东特别大会。

12月7日（周三）

公布11月底外汇储备资产数字。

12:30 先机环球投资2017年市场展望记者会。

14:30 玖龙纸业 股东周年大会。

12月8日（周四）

10:30 美银美林2017中国宏观经济前景记者会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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