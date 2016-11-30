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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 08:36 BJT

金石期货：沪铜将展开阶段性回调

以下内容节选自11月30日的《期货日报》：

在美国新一届总统特朗普计划大兴基建、中国需求预期增加以及整体商品市场走强的背景下，国际铜价一度涨到6000美元/吨之上，沪铜也逼近50000元/吨大关，月内两度涨停，实属罕见。纵观近期影响因素，我们认为，铜上涨基础并不牢固，尤其是在短期铜供需矛盾并没有明显缓解、美元指数继续走强、下游购销清淡的情况下，铜价回调的可能性较大。

综合分析，国际铜价本轮上涨没有丝毫征兆，国内铜价创出2014年9月份以来的新高，既有基本面的原因，也离不开资金面的推动。金融因素的影响是短期的，暴涨后可能迎来暴跌。所以，我们认为，近期铜回调的可能性较大，宜逢高空。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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