金石期货：沪铜将展开阶段性回调

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月30日的《期货日报》：
在美国新一届总统特朗普计划大兴基建、中国需求预期增加以及整体商品市场走强的背景下，国际铜价一度涨到6000美元/吨之上，沪铜也逼近50000元/吨大关，月内两度涨停，实属罕见。纵观近期影响因素，我们认为，铜上涨基础并不牢固，尤其是在短期铜供需矛盾并没有明显缓解、美元指数继续走强、下游购销清淡的情况下，铜价回调的可能性较大。
综合分析，国际铜价本轮上涨没有丝毫征兆，国内铜价创出2014年9月份以来的新高，既有基本面的原因，也离不开资金面的推动。金融因素的影响是短期的，暴涨后可能迎来暴跌。所以，我们认为，近期铜回调的可能性较大，宜逢高空。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。