金石期货：沪铜将展开阶段性回调

在美国新一届总统特朗普计划大兴基建、中国需求预期增加以及整体商品市场走强的背景下，国际铜价一度涨到6000美元/吨之上，沪铜也逼近50000元/吨大关，月内两度涨停，实属罕见。纵观近期影响因素，我们认为，铜上涨基础并不牢固，尤其是在短期铜供需矛盾并没有明显缓解、美元指数继续走强、下游购销清淡的情况下，铜价回调的可能性较大。