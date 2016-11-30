中原期货：大连铁矿石期货孕育调整，沪铅不宜追涨

以下内容节选自11月30日的《期货日报》：

铁矿石1705合约经历双十一剧振，于11月21日见底企稳后再度强势上攻，持仓成交持续放大，期价最高上摸632.5元/吨，为27个月来新高。但我们也清晰看到，期价和中短期均线之间距离（乖离率）过大，存在调整压力，MACD指标在日线级别形成顶背离结构，K线形态呈现黄昏星组合。综合来看，铁矿石1705合约有望展开高位调整，操作上可以590元/吨做防守反弹轻仓参与空单，下方支撑20天均线位置。

沪铅自今年9月突破大型底部振荡区间上沿压力位以来，基本维持振荡上行节奏，最近跟随有色板块的强势出现加速上行，市场关注度也有一定提升。但从技术指标看，乖离率过大，铜、铝、镍整体进入调整氛围，周二报收墓碑十字线，成交放出天量。综合分析，短期涨幅过大，涨速过快，期价面临调整。建议多单适度止盈，没有持仓者可以日内短线为主，等待回调企稳再做波段布局。(完)

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