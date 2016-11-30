《全球主要国家债券发行预告》--11月30日-12月7日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 11/30 德国 标售五年期联邦债券 12/1 日本 标售三个月期贴现国库券 12/1 日本 标售10年期公债 12/1 法国 标售长期政府债券(OAT)或中期政府债券(BTAN)/通膨保 值债券 12/1 西班牙 公债标售 12/6 英国 标售票息为0½%、2022年到期的公债 12/6 日本 提高流动性的标债 12/7 英国 标售2047年7月22日到期的新传统公债 12/7 德国 标售两年期公债 12/7 日本 标售六个月期贴现国库券 12/7 葡萄牙 标售国库券 12/7 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王兴亚；审校 戴素萍)