弘业期货：国储抛棉方案改变短期供需格局，郑棉长期下行空间有限

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月30日的《期货日报》：
上周四，国家发改委和财政部联合发布了2017年储备棉轮出销售方案，郑棉价格应声回落。储备棉轮出方案的提前公布，改变了市场对棉价的短期预期，棉花价格承压。
目前，公路运输在各方协调下已逐渐正常化，下个月新疆瓜果等运输减少，铁路运输有望提速，棉花出疆压力会进一步缓解。现在至明年1月中旬，地产棉加上外运疆棉，市场不愁无花可用。储备棉轮出销售方案的提前发布改变了市场的短期供需格局，棉价自高位回落。不过，长远来看，价格下行空间有限。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。