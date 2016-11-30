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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 08:37 BJT

弘业期货：国储抛棉方案改变短期供需格局，郑棉长期下行空间有限

以下内容节选自11月30日的《期货日报》：

上周四，国家发改委和财政部联合发布了2017年储备棉轮出销售方案，郑棉价格应声回落。储备棉轮出方案的提前公布，改变了市场对棉价的短期预期，棉花价格承压。

　　目前，公路运输在各方协调下已逐渐正常化，下个月新疆瓜果等运输减少，铁路运输有望提速，棉花出疆压力会进一步缓解。现在至明年1月中旬，地产棉加上外运疆棉，市场不愁无花可用。储备棉轮出销售方案的提前发布改变了市场的短期供需格局，棉价自高位回落。不过，长远来看，价格下行空间有限。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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