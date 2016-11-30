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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 08:47 BJT

《全球汇市》美元走势迟滞，稍晚的OPEC会议可能影响市场

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0646  1.0647  -0.01  -1.97  1.0860
    美元/日圆            112.29  112.36  -0.06  -6.66  120.30
    欧元/日圆         119.59  119.67  -0.07  -8.34  130.47
    美元/瑞郎            1.0116  1.0111  +0.05  +0.98  1.0018
    英镑/美元            1.2486  1.2488  -0.02 -15.28  1.4738
    美元/加元            1.3426  1.3432  -0.04  -2.98  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9088  6.9130  -0.06  +5.19  6.5680
    澳元/美元            0.7479  0.7483  -0.05  +2.80  0.7275
    新西兰元/美元        0.7136  0.7123  +0.18  +4.56  0.6825
    澳元/日圆         84.060  84.090  -0.04  -4.06  87.620
    新西兰元/日圆     80.140  80.040  +0.12  -2.24  81.980
    英镑/日圆         140.26  140.36  -0.07 -20.86  177.22
    澳元/新西兰元     1.0483  1.0497  -0.13  -1.70  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/侯雪苹/杜明霞/王兴亚；审校 张涛/张荻/龚芳)

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