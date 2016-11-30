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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 08:39 BJT

华泰期货：黑色板块仍存在利好因素，短期将维持振荡上行趋势

以下内容节选自11月30日的《期货日报》：

　　上周黑色板块迎来主力换月，螺纹钢、铁矿石已切换至1705合约，本周煤焦也完成主力换月。我们以1701合约来回顾上周行情：在前一周大幅回调后，1701合约再度上涨。其中，铁矿石受基差修复推动，周涨幅高达18.6%，与前一周10.3%的跌幅形成鲜明对比。此外，铁矿石价格大涨还得益于人民币贬值，澳元兑人民币从周初的5.06上升至5.15，加速了以人民币计价的铁矿石价格的上涨。螺纹钢、热轧卷板1701合约涨幅居中，集中在11%—14%。这一方面与产业链上游原料价格走高有关，另一方面与周内成交好转有关。然而，从本周二的市场表现来看，受上海等地楼市调控政策加码的影响，需求端对黑色板块形成利空，并且悲观情绪在市场上被放大。不过，楼市调控传导至钢矿市场，进而左右实际供需，要经过一定的时间。

短期黑色产业链相关品种价格将维持振荡上行趋势：成材市场有钢厂减产和贸易商冬储的利多，原料市场有供应偏紧和人民币贬值的利多。不过，对于多头来说，近期需要警惕楼市调控政策加码以及房地产施工进入淡季的影响。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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