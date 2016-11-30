欧洲金融：意大利银行业不良贷款占欧元区的近三分之一--欧洲央行

路透法兰克福11月29日 - 欧洲央行周二发布的数据显示，在欧元区大型银行9,900亿欧元(1.05万亿美元)的未偿贷款中，意大利银行业占到近三分之一。这凸显了该国在政治和市场动荡时期面临的挑战。

不良贷款水平高企是金融危机遗留下来的问题，正在令意大利、塞浦路斯、希腊等国家新增借贷受到抑制，同时还在削弱对这些国家银行系统的信心。

欧洲央行的报告显示，该问题的中心在意大利，该国的14家大型银行有2,860亿欧元所谓“不良敞口”。这些“不良敞口”包括未偿还的贷款、债券和表外项目。

报告显示，截至6月底的数据，每10笔意大利银行业贷款中就有逾一笔为不良贷款，几乎占欧洲央行监管的124家欧元区大型银行所有不良贷款的三分之一。