美国金融：FDIC称银行业第三季净利增长12.9%，不赚钱的银行减少

路透华盛顿11月29日 - 美国联邦存款保险公司(FDIC)周二表示，美国银行业者第三季净利增长12.9%，增幅达52亿美元，同时陷入挣扎的银行数量也减少。

FDIC称，整体贷款较上年同期增加6.8%或5,910亿美元，有部分是因为新屋贷款及商用不动产贷款强劲。

FDIC指出，不盈利的银行业者比例为4.6%，创下1997年第三季以来最低。

FDIC的上述发现包含在其季度银行业剖析(Quarterly Banking Profile)之中，这份刊物可以让人一窥银行业体质状况。

自2008年金融危机以来，美国联邦储备理事会(FED/美联储)便将利率维持在低档，而FDIC董事长格伦伯格(Martin Gruenberg)指出，银行业者应预期这样的状况将有所改变。

“长期低利率已经导致部分金融机构冒险寻求收益，”格伦伯格在一份声明中表示。“银行业者必须为未来利率升高做好准备。”