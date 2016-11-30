《香港报摘》--其他报纸重要消息11月30日

**明报**

--美国12月加息几无悬念，香港拆息再度抽高，继6个月银行同业拆息上周一突破1厘水平后，1个月银行同业拆息昨日升至0.397厘，突破年初港元狙击战的水位，是2010年中以来新高。

--据消息人士指，民营豪华车经销商和谐汽车 董事长冯长革现时正受监视，惟仅为协助调查，目前仍能参与公司运作。和谐汽车昨晚未有出通告澄清。

**星岛日报**

--金融发展局内地机遇小组成员暨滙丰银行亚太区顾问梁兆基表示，建议设立「债券通」户口引发大量资金外流的机会不大，因开通初期或会有额度限制，但他期望额度限制只包括个人层面，并不希望为总额度设立限制。

--通讯类光缆供应商南方通信今天起招股，最多筹3.08亿港元，预计12月12日上市。

**苹果日报**

--证监会拟将其监管手影由前线伸展金融机构的后勤部门，有投行高层表示，近年越来越多内地券商进军香港市场，空降的高层恃着自己不是持牌人士，便经常干预香港分部运作，证监此举似乎想“提醒”这班非持牌人士不可再乱来。

--按揭龙头行滙丰银行认为，近日拆息上升主要是银行资金配对不周导致，香港银行体系结余充裕，预料拆息不久后将会回落，并认为下年香港加息机率相当微。

**东方日报**

--经营包括“越栈”在内多间越南菜品牌食肆膳源控股 首日挂牌股价较2元的招股价高75.5%，是近两个月首日升幅最高的主板新股，更是全年升幅第三大。

--“美图秀秀”开发商美图公司IPO引入两名基础投资者共认购1.6亿美元股份，其中深圳内房企业京基集团旗下京基实业认讲1.2亿美元股份，宝国国际 母企宝国国际企业认购4,000万美元股份。

**文汇报**

--长实地产 原计划今年在香港销售约3,000伙单位，惟公司执行董事赵国雄表示，部分大型新盘未能获批预售，意味目标恐难达成，不过期内出售的舖位较以往多。

--世邦魏理仕称，目前外围环境仍未明朗以及市场放租盘不足，令企业租用新楼面意欲减少，预料核心商业区甲级商厦租金已见顶，短期有5%内下调压力。不过，中资企业陆续来港设点，长远来说将支持整体甲厦需求。（完）

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