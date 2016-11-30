《香港报摘》--其他报纸重要消息11月30日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**明报**
--美国12月加息几无悬念，香港拆息再度抽高，继6个月银行同业拆息上周一突破1厘水平后，1个月银行同业拆息昨日升至0.397厘，突破年初港元狙击战的水位，是2010年中以来新高。
--据消息人士指，民营豪华车经销商和谐汽车 董事长冯长革现时正受监视，惟仅为协助调查，目前仍能参与公司运作。和谐汽车昨晚未有出通告澄清。
**星岛日报**
--金融发展局内地机遇小组成员暨滙丰银行亚太区顾问梁兆基表示，建议设立「债券通」户口引发大量资金外流的机会不大，因开通初期或会有额度限制，但他期望额度限制只包括个人层面，并不希望为总额度设立限制。
--通讯类光缆供应商南方通信今天起招股，最多筹3.08亿港元，预计12月12日上市。
**苹果日报**
--证监会拟将其监管手影由前线伸展金融机构的后勤部门，有投行高层表示，近年越来越多内地券商进军香港市场，空降的高层恃着自己不是持牌人士，便经常干预香港分部运作，证监此举似乎想“提醒”这班非持牌人士不可再乱来。
--按揭龙头行滙丰银行认为，近日拆息上升主要是银行资金配对不周导致，香港银行体系结余充裕，预料拆息不久后将会回落，并认为下年香港加息机率相当微。
**东方日报**
--经营包括“越栈”在内多间越南菜品牌食肆膳源控股 首日挂牌股价较2元的招股价高75.5%，是近两个月首日升幅最高的主板新股，更是全年升幅第三大。
--“美图秀秀”开发商美图公司IPO引入两名基础投资者共认购1.6亿美元股份，其中深圳内房企业京基集团旗下京基实业认讲1.2亿美元股份，宝国国际 母企宝国国际企业认购4,000万美元股份。
**文汇报**
--长实地产 原计划今年在香港销售约3,000伙单位，惟公司执行董事赵国雄表示，部分大型新盘未能获批预售，意味目标恐难达成，不过期内出售的舖位较以往多。
--世邦魏理仕称，目前外围环境仍未明朗以及市场放租盘不足，令企业租用新楼面意欲减少，预料核心商业区甲级商厦租金已见顶，短期有5%内下调压力。不过，中资企业陆续来港设点，长远来说将支持整体甲厦需求。（完）
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(整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。