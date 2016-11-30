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市场报道 | 2016年 11月 30日 星期三 09:04 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月30日至12月7日

路透11月30日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时
间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。       
    
    
 公布日期     公布时  公司代码   业绩季度及公司名称
              间                 
 2016-11-30   AMC     PVH.N      Q3 2016 PVH Corp 
 2016-12-01   BMO     DG.N       Q3 2016 Dollar General Corp 
 2016-12-01   BMO     KR.N       Q3 2016 The Kroger Co 
 2016-12-01   AMC     ULTA.OQ    Q3 2016 Ulta Salon Cosmetics and Fragrance Inc 
 2016-12-06   BMO     AZO.N      Q1 2017 Autozone Inc 
 2016-12-07   13:00   BFb.N      Q2 2017 Brown-Forman Corp 
 2016-12-07   AMC     HRB.N      Q2 2017 H & R Block Inc 
 2016-12-07   21:15   COST.OQ    Q1 2017 Costco Wholesale Corp 
 
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 张涛；审校 杜明霞)

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