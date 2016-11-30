港报财经评论：欧元一弹即散，意公投打输数--信报11月30日

欧罗一弹即散 意公投打输数/ 习广思

美国绿党要求重新点算总统大选选票的消息，刺激欧罗周一曾大幅反弹上1.0686美元高位。然而话口未完，欧罗兑美元当晚即告回落，最低见1.0582美元，来回相差超过100点子。

欧罗一弹即散，除了由于意大利即将举行修宪公投，欧罗前景令人担心外，还有美元本身的问题，因为市场预期美国未来从税务安排到财政、货币政策，都指向强美元。

地产大亨特朗普胜出美国总统大选后，市场简单认为其财政刺激计划将带动该国经济增长，推动联储局加息，使美元兑一篮子货币自11月8日大选以来，飙升至14年高位。

不过，美元涨势不只因为这个简单推论，特朗普在竞选计划中表示，把资金滙回的税率减至一次性征收10%，以吸引资金回流美国。一直以来，美国公司在海外留存上万亿美元的利润和现金，以避免支付高额税款，只要这些公司把钱调回美国，就会被征收35%滙回税。

有分析认为，苹果、微软等公司在海外拥有约2.5万亿美元利润，如果滙回税能减至10%，那么大量海外利润可能回流美国，即使考虑到部分利润已经是美元资产，也可能推动美元进一步上涨。

独立经济研究机构Capital Economics称，2.5万亿美元的海外利润主要集中在科技与制药行业。截至2015年底止，微软在海外拥有约1,080亿美元的利润，制药巨头辉瑞公司则拥有800亿美元，通用电气有104亿美元。当公司从国外滙回利润时，可能必须把当地货币兑换为美元。

道明证券估计，减税会刺激约3,300亿美元海外利润回流美国，其中约1000亿元需要兑换为美元。美银美林分析师称，近4000亿美元的外滙需要兑换美元，预计可能会出现「潜在大量」外滙交易，并认为美元将相对欧洲和亚洲货币上涨，因而建议客户造好美元。

美国历史上曾有类似的减税措施。2004年的美国国内投资法案（HIA）中，包含了一项对于将海外资产滙返美国国内「免税期」条款：对于滙返国内的海外利润，将一次性征收5.25%的税率。

该项法律的实行导致其后一年滙返美国的的海外利润直接飙升270%，至3,000亿美元，而前一年这一数字仅仅为820亿美元。这也推动美元兑一篮子货币在2005年上涨13%。

由于特朗普还未正式上任总统，并未就减税推动立法，这一轮美元涨势，本身就是预早「炒定先」的投机盘所致，因此一出现重新点票消息，炒家即忙于平仓离场，大幅推低美元。

12月4日举行的意大利修宪公投，看来对下周股市不利居多。根据总理伦齐的设想，此次修宪改革，将围绕限制两院的权力，譬如把参议员的数量从当前的315名减少到100名，限制参议院解散政府的权力等。公投前的最新一轮民意调查显示，选民更倾向拒绝修宪。4份民调均显示，对修宪公投说不的人数均处于领先地位，事实上这一趋势早已持续了数周。意大利电视三台（RAI 3）民调显示，支持修宪的选民比例为37%，与上周民调结果持平，但拒绝修宪的选民比例从上周的40%上升到42%。

《意大利共和报》的民调显示，对修宪说不的选民有41%，支持修宪的则有34%，还未作出决定或未作回应的人有25%。意大利《新闻报》的民调显示，拒绝修宪阵营领先支持修宪阵营8个百分点。

德意志银行认为，意大利如今的局面非常糟糕复杂，该国银行系统令人担忧、经济增长令人失望，加之民粹主义政党「五星运动党」的崛起，公投失败的概率高达60%。

目前全欧洲的金融界都密切关注这场公投，担心意大利银行业将全线崩溃，至少8家银行恐会倒闭。意大利银行的不良贷款总计高达3600亿欧罗，这些银行的账面市值仅2,250亿欧罗。监管机构和政府并未解决意大利金融体系中存在的问题，包括经济增长停滞、银行利润下降，而几家机构的虚假借贷行为又使局面进一步恶化。

据英国传媒分析，如果公投失败，意大利将有8家银行可能倒闭。一旦公投遭到否决，意大利股债市场势将齐跌，近月10年期国债息已急升。

只留意股市新闻的一般投资者，可能未留意到滙市潜藏的重要讯息，炒「深港通」概念股之余，也应留意外围风险。（完）

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