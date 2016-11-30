中国个股：维格娜丝拟定向发行募资44亿元，收购韩国Teenie Weenie品牌

路透上海11月30日 - 中国高端女装品牌--维格娜丝 周二晚公告称，公司拟以不低于27.61元人民币/股的价格非公开发行不超过1.59亿股票，合计募资不超过44亿元，以现金支付方式收购衣念香港及其关联方持有的购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务。

本次交易中，衣念香港及其关联方分别将所持有的Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务转让至标的公司甜维你。维格娜丝将分两部分收购，第一步维格娜丝或其指定第三方通过认缴甜维你新增注册资本方式持有甜维你90%的股权，标的资产整体价格预计为50亿元，公司收购股权的价格预计为45亿元。第二步甜维你运行三个完整的会计年度之后，维格娜丝按相同的估值倍数向衣念香港收购甜维你剩余10%股权。

公告显示，Teenie Weenie品牌1997年成立于韩国，2004年引入中国市场，以其标志性的小熊形象和出众的设计知名，目前已成为领先的中高端时尚休闲服装品牌。Teenie Weenie品牌拥有包括女装、男装、童装、配饰、家居和餐饮的完整品牌组合。

同时，Teenie Weenie品牌通过多种渠道开展其业务，包括百货商场、购物中心、奥特莱斯、电商渠道等，截至2016年6月末，Teenie Weenie品牌在中国大陆地区已开设店铺1,425家，其中直营店铺占91.65%，店铺覆盖国内一、二、三城市的主要中高端销售渠道，形成了强大的营销网络体系。

维格娜丝认为，上市公司与交易标的都属于服装行业，双方在定位、风格等方面可形成差异互补，本次重组将使上市公司主营业务在行业内实现大幅扩张；同时，双方将在客户资源、渠道、设计等方面将发挥协同效应，有利于进一步提升上市公司整体价值。

维格娜丝自8月30日起停牌。本次收购构成重大资产重组，公司股票暂不复牌，停牌前收报30.90元。（完）

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