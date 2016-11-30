港报财经评论：炒卖深港通，医疗股秤先--经济日报11月30日

炒卖深港通 医疗股秤先/ 林瑞芬

恒指 昨收22,737，跌0.4%；国指 收报9,846，跌0.3%，大市成交额686亿港元。

大摩最新报告提出，预期中国在面对美国的保护主义之下，或有助内地贷币政策于明年上半年维持宽松。加上，中央控制楼市措施或令资金转往股市，中国资本市场未来会重回牛市，MSCI中国指数 评级由「与大市同步」升至「增持」，并上调上证指数基本情境预测目标，由3,000点升至4,400点。对国指基本情境预测目标由9,350点升至10,200点，恒指基本情境预测目标，由23,000点升至24,000点。

周一，符合深港通的细、中价股大抽升，久违了的小炒风刮起，股民或开始怀疑是否已错过上车机遇？又不一定，近年尾交投始终有限，中綫部署还是耐心分段收集。且看浙江世宝 升亦快回亦急，昨跌17.5%。相信内地资金来港，不能搬内地那套游戏规则，短时间在货乾下要炒到爆煲为止，港股自有港股的游戏规则，话晒有沽空制度，炒到离晒大谱，自然有外资借货沽空，发行新股规则又相对较宽松，要几多有几多货。中綫看深港通候选股能否成内地投资者持续购买对象，关键还是看个股质素，盈利能力，以及相对估值的高低。

中、港两地股市互联互通，结合实力，市值仅次美股，中长期确信对港股是机遇。兴业证券指，港股市场是中国财富全球化配置大趋势最主要的受益者。境内资金对于港股市场的战略性配置才刚刚开始，根据海外历史规律，人均GDP超过1.5万美元时，居民的海外证券投资都开始趋势性上升，而中国北上广深以及其他省会大城市正处于这个阶段。在全球化配置的初期遭遇人民币贬值预期，沪港通和深港通成为资本市场双向开放、互联互通的重大创新，即满足了境内资金海外配置的需求，又满足了资本有序跨境流动的监管需求。因此，港股市场成为中国财富全球化配置的主要受益者，未来内地资金将逐步取得港股的定价权。

广发证券则指出，在今年9月份保监会允许险资通过港股通南下投资港股，明年南下资金规模会进一步扩大。初步估计明年南下资金新增规模达4,000至5,000亿元人民币，其中保险资金约700亿元人民币左右。

深港通概念股之中，中綫看好的其中之一还是环球医疗 ，因内地具相关概念股份，PE动辄40、50倍，而该股目前仅10多倍PE。在预期险资配置股票投资着重稳健大原则，医疗股份盈利稳健，也是理想首选。记得11月9日曾跟进过环球医疗的技术走势，指股价如确认突破7港元，目标挑战8.5港元，按当时建议候低收集，其后低见6.65港元，未触及6.5港元止蚀，应已收集，耐心向目标价进发。昨收报7.42港元，升6%。基本面分析暂没有太多的补充，详看旧文。

内地参与医院业务的，兼具实力中资背景，除环球医疗之外，就是凤凰医疗 ，也是深港通可以投资的对象。集团最新公布，已新任的董事长、首席财务官、副总经理等。据德银认为，由于大部分高层及执董也保留，将有利凤凰医疗与华润医疗的合并过程顺利，中期目标看15.1港元。

摩根士丹利则预期未来数月公司管理层过渡顺畅，且不认为未来发展策略会有重大转变股价近期下跌，华润医疗成为凤凰医疗最大股东对股价有正面催化作用，评级维持「增持」，中期目标价16港元。

10月时，凤凰医疗以每股代价股份9.5港元发售1.3亿股代价股份（占扩大后股本约13.54%）来向中信集团附属收购两间内地医院部分权益，即收购惠州医院的60%权益及杭州医院的70%权益。已经在大踏步发展中，工银国际估2016年度、2017年度及2018年度，集团纯利将录得3.1亿港元、4.3亿港元及5.36亿港元，大摩则估为2.81亿港元、3.38港亿元、4亿港元，预测相差大，相信是市场人士在估算未来凤凰为华润医疗所支持下发展规模有着不同的看法。目前只能以技术走势判断，该股仍受制50天綫阻力，如能突破企稳13港元或展升浪，上望14港元。昨收12.74港元，或候12港元收集，11港元止蚀。（完）

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