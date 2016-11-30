《全球重要经济事件一览表》--11月30日-12月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月30日(三)

--中国国务院台湾事务办公室举行新闻发布会(0200)。

--中国发改委召开新闻发布会，介绍关于《耕地草原河湖休养生息规划》有关情况。

北京--第十一届21世纪亚洲金融年会(至30日)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁佛洛登谈论货币政策与经济情况(0735)。

柏林--德国总理梅克尔、世界银行行长金墉、德国财政部长朔伊布勒，以及德国央行总裁魏德曼出席德国担任20国集团(G20)轮值主席国会议。

华盛顿--美联储理事鲍威尔在布鲁金斯学会主办的活动上发表题为“美联储视角”的讲话(1745)。

马德里--欧洲央行总裁德拉吉于德乌斯托大学商学院成立100周年活动中发表演说(1230)。

匹兹堡--克利夫兰联储总裁梅斯特出席一场午餐会，就货币政策与经济前景发表谈话。

纽约--达拉斯联储总裁柯普朗于纽约经济俱乐部发表谈话(0800)。

惠灵顿--新西兰央行公布金融稳定报告。

巴西--巴西央行举行货币政策委员会会议(至11月30)。

12月1日(四)

东京--亚洲开发银行学会(Asian Development Bank Institute)就负利率政策举行会议(至12月2日)。演讲者包括：亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦、前美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔、瑞典央行副总裁史金斯利、以及泰国央行总裁威拉泰等。

东京--日本央行审议委员樱井真于滋贺县发表演说。

布拉提斯拉瓦--欧盟执委会能源事务执委兼副主席塞夫科维奇与欧盟执委会执委莫达斯在一项能源会议发表演说。演讲者还包括：国际能源署(IEA)署长比罗尔等人。

圣安东尼奥--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加圣玛丽大学企业家早餐论坛的问答活动(1400)。

华盛顿--美国财政部金融研究办公室与克利夫兰联储举办主题为“创新、市场结构与金融稳定”的会议(至12月2日)，克利夫兰联储总裁梅斯特在会上致介绍词(1330)。

奥斯陆--挪威央行副总裁Egil Matsen在一次聚会中发表演说。

12月2日(五)

北京--第七届财新峰会(至3日)，主题为“改革执行力”。

华盛顿--美联储理事布雷纳德在联储主办的活动上致开幕词。此次活动主题为“金融创新：对家庭和小企业线上放贷”。(1345)

华盛顿--美联储理事塔鲁洛在财政部金融研究办公室和克利夫兰联储主办的活动上发表讲话(1730)。

12月5日(一)

北京--穆迪-中诚信国际2017年中国市场信用风险年会。

芝加哥--美国芝加哥联储总裁埃文斯于芝加哥高管俱乐部(Chicago Executives Club)就当前经济状况与货币政策发表演说(1425)。

凤凰城--圣路易斯联储总裁布拉德于亚利桑那州立大学W.P.凯瑞商学院主办的第53届经济预测午餐会就美国经济与货币政策发表讲话(1905)。

斯德哥尔摩--瑞典央行常务理事会会议(1200)。

12月6日(二)

墨尔本--澳洲央行利率会议(0430)。

12月7日(三)

日本长崎--日本央行副总裁岩田规久男在与商界领袖的会议上发表讲话。

渥太华--加拿大央行宣布利率决议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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