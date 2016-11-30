港报社评：航班叫停非等闲，空管系统有隐患--明报11月30日

新航空管理系统，昨午有26秒未能显示航班部分资料，包括航班的呼号及飞行速度，航空管制中心暂停处理离港航班15分钟，以策万全。民航处长李天柱其后强调，航空安全未受影响；不过，今次事故明显与系统错漏失误有关，属「非预知」情况，跟之前有航班在雷达系统上「消失」，又或影像重叠等「已预知」情况有别，民航处必须彻查并修补漏洞，并检讨为何测试阶段未及早发现。

民航处耗资15亿元，向美国雷神公司购入新空管系统Autotrac 3，于本月中全面启用，惟接连传出事故。有民航处内部人士爆料，质疑新系统安全问题，包括有航班在雷达「消失」达12秒，以及雷达显示屏出现所谓「鬼机」及双重影像。立法会议员谭文豪更引述爆料人士，指新系统全面启用后，曾有私人飞机贴近海面低飞，远低于正常飞行高度，又有两架客机飞得太近，间距不足，幸未酿成意外，云云。

正如民航处的回覆，雷达出现重影、「鬼机」和飞机「消失」的情况，在旧系统以至外国空管系统时有发生，主要受地势、天气及温度等影响，都是一些「预知情况」，空管人员绝对有能力应付。至于有私人飞机不当低飞、客机飞行间距不足，也未必跟系统有关，可能是空管人员未熟习新系统，未有及时留意有飞机急降或靠得太近。根据民航处的说法，这两宗事件，新系统均有正确显示飞机位置及高度距离，并在客机距离不足时发出警示。

惟有别于上述「预知情况」，昨午新系统无法全面显示航班资料达26秒，无疑属于「非预知」情况，事态本质截然不同。李天柱表示，相信是航班数据处理器自动将资料存档时出问题，导致今次事故。换言之，这是系统存在漏洞缺失，无迹象显示与空管人员操作失当或判断错误有关。

民航处强调，今次只是一个子系统出问题，事发期间，雷达显示屏仍能显示飞机的位置及高度，主系统仍有效运作，毋须启动备用系统。也许，今次事故确实未有影响飞行安全，不过既然发现系统有漏洞，就算只是子系统的一个环节出事，也必须尽快纠正。民航处要求承办商高层亲自来港跟进事件，并于48小时内提交报告，提出解决方案，以免同类事件再发生，实属必要。

民航处内部对新空管系统一直有不同意见，有前线人员认为新系统未够妥善，操作欠方便，但政府委聘的海外独立顾问「英国国家航空交通服务公司」（NATS），在评估后确认新系统安全。航空交通管理高度专业，须以专家意见为依归，今次事故是否足以证明新空管系统有严重安全隐患，应交由专家判断。航空安全不容有失，开诚布公最重要。民航处成立专家小组，邀请包括空管人员代表在内的人士，就新系统磨合期出现的情况提供意见，是广开言路的正确做法。另外，运房局亦应联络NATS跟进，了解为何未能在系统测试阶段发现相关问题，及早妥善处理。

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