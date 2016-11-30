港报社评：不介意做丑人，有利于选特首--信报11月30日

「等上楼，等长者宿位，等起医院……等睇门诊，等做检查，等做手术……仲有咩要等？」这是政府宣传片的对白，让人知道《施政报告》和《财政预算案》现正进行谘询，呼吁市民反映意见。生活在香港确是万事皆等，寿命短一点也不行，如今还有一事必须继续等下去，就是静候各个潜在特首候选人正式公布参与竞逐。等，仍然是等。

距离明年三月的特首选举只余短短四个月时间，人人按兵不动，情况可说诡秘。目前唯一表态参选的是退休法官胡国兴，可惜他的当选机会一般估计是绝对不高，何况胡官至今尚未推出其具体的参选政纲。其他疑似人选当然也没有政纲，退而求其次改为谈愿景的话，则有政务司司长林郑月娥，但她提出「八大愿景」之前先旨声明，这不是行政长官的竞选纲领，而是她为官多年的「肺腑之言」，甚至是「临别赠言」。

七百万香港人继续在等，恐怕有意角逐者同样在等待中央政府的「指挥灯号」，究竟是开绿灯还是着红灯？其中一位直接跑到北京看灯号的是财政司司长曾俊华，不过他还是三缄其口，没透露半点风声。

没错，一切都是风声，包括当事人在内皆闻风而动。反正未有什么实在进展，我们不妨来个捕风捉影，分析一下眼前的形势，看看风往哪里吹。

有趣的是，跟曾俊华同时身处北京的是反占中团体「帮港出声」，在召集人周融率领之下，获得全国人大委员长张德江在人民大会堂亲自接见，在席者还有港澳办主任王光亚。张德江与该组织的访京成员会晤达两小时，充分肯定其工作，高度评价其表现，指出沉默大多数可借助「帮港出声」的平台，针对大是大非问题发表意见，又赞扬他们有助滙聚民意，发放正能量，希望港人能认清港独的本质是祸国殃民。显然地，由于周融等人反对港独不遗余力，于是得到领导人高规格接待。

反观曾俊华，在北京受到的待遇似乎略有不同，而且耐人寻味的是，传闻曾俊华上月托人递信予王光亚，表达辞职参选特首的意愿，但信件被扣下，没有直接交到国家主席习近平手上。

「帮港出声」访京团被奉作上宾，当然与特首选举没有直接关系，周融也说，与张德江会晤之时没有提及特首选举，然而，此事仍然可以从侧面探出一个风声，就是中央政府高度重视港独问题，即使周融等人并非甚具份量的传统建制派，北京照样以深庆得人的姿态褒扬之，寄望爱国爱港阵营抓好舆论。

既然打击港独是北京绝不手软的要务之一，那么在奉行强硬路线的领导人心目中，谁最适合担任下届特首似乎不难推算猜度，甚至这亦可以解释得了，为何各个潜在特首候选人迟迟不表态，北京仍未决定开绿灯还是着红灯，考虑的正正是谁可以忠心耿耿落实中央指令，亦即谁可以不辱使命地瓦解分离主义者，将之消灭于萌芽状态。

行政长官梁振英上月在网志撰文，引述前美国总统杜鲁门的名言The buck stops here，意谓有权有责的人不应该「推庄」（Passing the buck），即使做事有争议或得罪人，作为政府首长不能回避。梁振英又说，四年来的事例甚多，包括大大小小的土地开发项目、近日的港独和立法会宣誓风波，做好人容易，做丑人要有担当和勇气。言下之意，梁振英不介意做丑人，并且暗讽其他人士「锡身」没有担当，只愿做好人。

一切都是风声，凭风辨影，明年三月的特首选举有利于旗帜鲜明反港独的丑人。话虽如此，风声始终作不得准，有意入主礼宾府的实力派最好还是及早表态，尝试透过具体政纲以理服人。

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