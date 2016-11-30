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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 09:14 BJT

全球金市：金价持稳，市场等待OPEC会议结果

美元兑日圆和欧元周三盘初横向波动，交易员等候今日稍晚的石油输出国组织(OPEC)会议。此次会议结果可能搅动金融市场，并打压美元。

美国经济第三季增速快于最初的估计，创两年来最佳季度表现，受助于强劲的消费者支出和大豆出口急增。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周二称，美国升息的理由自11月初以来已“明显”增强，当时特朗普还未当选美国总统。

欧洲央行消息人士对路透表示，若意大利周日举行的宪法改革公投大幅推升了该国借贷成本，则该央行准备暂时增加意大利公债购买规模。

周二公布的数据显示，德国11月通胀率意外持平，显示德国物价压力仍旧不振，尽管欧洲央行超宽松货币政策刺激经济景气回升。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/王兴亚；审校 王丽鑫/龚芳)

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