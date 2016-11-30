全球金市：金价持稳，市场等待OPEC会议结果

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美元兑日圆和欧元周三盘初横向波动，交易员等候今日稍晚的石油输出国组织(OPEC)会议。此次会议结果可能搅动金融市场，并打压美元。
美国经济第三季增速快于最初的估计，创两年来最佳季度表现，受助于强劲的消费者支出和大豆出口急增。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周二称，美国升息的理由自11月初以来已“明显”增强，当时特朗普还未当选美国总统。
欧洲央行消息人士对路透表示，若意大利周日举行的宪法改革公投大幅推升了该国借贷成本，则该央行准备暂时增加意大利公债购买规模。
周二公布的数据显示，德国11月通胀率意外持平，显示德国物价压力仍旧不振，尽管欧洲央行超宽松货币政策刺激经济景气回升。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/王兴亚；审校 王丽鑫/龚芳)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。