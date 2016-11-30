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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 09:18 BJT

韩国热股：三星电子股价在纪录高位交投，因考虑改变架构

路透首尔11月30日 - 韩国科技业巨头三星电子 周三盘初交投在纪录高位172.9万韩元(1,482.94美元)，该公司考虑采取迄今为止最大的架构变化。

0058GMT，三星电子股价上涨2.9%，同期韩国综合股价指数 上升0.3%。

三星电子周二表示，将考虑是否转型为控股公司架构，并承诺提高派息和改善公司治理。 (完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)

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