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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 09:22 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.68

路透上海11月30日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周三较上日微升0.03%至94.68；SDR篮子指数微跌至95.26，BIS篮子指数微升至95.
94。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.20%，SDR篮子指数跌3.62%，BIS指数跌5.67%
。
 CFETS篮子货币         今日中间价  CFETS篮子货币较上日升贬点
                                   数
 人民币                    6.8865                         24
 欧元                      7.3386                       -217
 日圆                      6.1316                        298
 港元                      0.8879                        2.8
 英镑                      8.6085                       -552
 澳元                      5.1601                         22
 新西兰元<NZDCNY=PBOC      4.9193                       -398
 >                                 
 新加坡元<SGDCNY=PBOC      4.8398                         35
 >                                 
 瑞郎                      6.8146                       -116
 加元                      5.1332                         61
 林吉特                    0.6457                        2.4
 卢布                      9.4578                        581
 泰铢                      5.1636                        154
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.24，较上日微跌0.04%；RXY全球在岸人民币指数 报95.27，微跌0.11
%；RXY参考离岸人民币指数 报95.2，微跌0.04%；RXY参考在岸人民币指数 
报95.23，微跌0.11%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

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