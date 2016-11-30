中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.68

路透上海11月30日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周三较上日微升0.03%至94.68；SDR篮子指数微跌至95.26，BIS篮子指数微升至95. 94。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.20%，SDR篮子指数跌3.62%，BIS指数跌5.67% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点 数 人民币 6.8865 24 欧元 7.3386 -217 日圆 6.1316 298 港元 0.8879 2.8 英镑 8.6085 -552 澳元 5.1601 22 新西兰元<NZDCNY=PBOC 4.9193 -398 > 新加坡元<SGDCNY=PBOC 4.8398 35 > 瑞郎 6.8146 -116 加元 5.1332 61 林吉特 0.6457 2.4 卢布 9.4578 581 泰铢 5.1636 154 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.24，较上日微跌0.04%；RXY全球在岸人民币指数 报95.27，微跌0.11 %；RXY参考离岸人民币指数 报95.2，微跌0.04%；RXY参考在岸人民币指数 报95.23，微跌0.11%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)