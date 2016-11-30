香港个股：中国恒大青岛子公司由融创近37亿元竞得，带来收益约28亿元

路透香港11月30日 - 中国大型房地产企业--恒大集团 周三称，其于浙江产权交易所挂牌出售的青岛子公司由融创中国 以36.62亿元人民币竞得，预期将本次交易将带来除税前收益约27.9亿元。

据公告，恒大透过嘉凯城集团 持有的子公司--青岛嘉凯城房地产开发有限公司主要从事位于青岛李沧区青岛时代城项目的开发， 占地面积约为106.61万平方米，计容总建筑面积约178.79万平方米，未售面积约为98万平方米，主要用作住宅及商业用途。

恒大表示，嘉凯城集团根据住宅业务发展战略进行出售事项，可加快盘活存量，有利于公司的长远发展。出售事项所得款项为公司提供较为雄厚的资金储备，并将对嘉凯城集团的利润和现金流产生积极影响。

恒大近期频频举牌A股，除不断增持中国最大房企之一的万科 A股权益之外，亦拟与深深房重组以借壳回归A股；与此同时，恒大亦积极重整旗鼓，此前宣布以约27亿元出售于粮油、乳制品及矿泉水业务权益予独立第三方，预计将确认除税前收益约57亿元。

该股今早开高1.68%，报5.44港元。（完）

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