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市场报道 | 2016年 11月 30日 星期三 09:40 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元面临的不利因素增多，下行阻力最小

0112 GMT
    
    * 不利于欧元的因素增多，包括意大利公投、美元强势以及欧洲央行
在12月可能放松货币政策等
    * 目前看下行阻力最小，周一的1.0686高点或为峰值？
    * 欧元兑美元目前在该高点正文，在1.0500有奇异期权
    * 若进一步走低且跌破1.0500，则抛盘可能不断增加
    * 今明两日欧元兑美元面临大量期权到期
    * 进一步走低，也会引发与伽玛(gamma)相关的抛盘 (完)

          
      
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 (编译 侯雪苹；审校 张涛)

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