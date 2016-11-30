《汇市简讯》欧元兑美元面临的不利因素增多，下行阻力最小

0112 GMT * 不利于欧元的因素增多，包括意大利公投、美元强势以及欧洲央行 在12月可能放松货币政策等 * 目前看下行阻力最小，周一的1.0686高点或为峰值？ * 欧元兑美元目前在该高点正文，在1.0500有奇异期权 * 若进一步走低且跌破1.0500，则抛盘可能不断增加 * 今明两日欧元兑美元面临大量期权到期 * 进一步走低，也会引发与伽玛(gamma)相关的抛盘 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 张涛)