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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 07:48 BJT

****主要国家经济指标预测--12月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值        前值

    11月30日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                      前周        --   卖超2,606
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --   买超4,617
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)                第三季        --       +3.1%

    12月1日(四) 
    0000 韩国贸易收支(亿美元)                      11月初值        --    顺差69.7
             出口(较上年同期)                                    +1.2%      -3.2%
             进口(较上年同期)                                    +2.9%      -4.8%
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)            11月         --        51.1
    0030 韩国日经制造业PMI                            11月         --        48.0
    0030 澳洲资本支出(较前季)                        第三季      -2.5%      -5.4%
              建筑资本支出(较前季)                                 --      -10.6%
              厂房/机械设备资本支出                                --       +2.8%
    0100 中国官方制造业PMI                            11月          51       51.2
             官方非制造业PMI                          11月         --          54
    0145 中国财新制造业PMI                            11月        50.8       51.2
    0700 英国Nationwide房价(较前月)                   11月       +0.1%       持平
                       (较上年同期)                              +4.6%      +4.6%
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                     10月         --       -2.3%
    0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                11月        54.4       54.7
    0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI                  11月        51.8       50.9
    0850 法国Markit制造业PMI                          11月        51.5       51.5
    0855 德国Markit/BME制造业PMI                      11月        54.4       54.4
    0900 意大利失业率                                 10月       11.6%      11.7%
    0900 欧元区Markit制造业PMI                    11月终值        53.7       53.7
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                     11月        54.5       54.3
    1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)        第三季终值       +0.3%      +0.3%
                            (较上年同期)                         +0.9%      +0.9%
    1000 欧元区失业率                                 10月       10.0%      10.0%
    1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)           11月         --      30,740
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           11月26日当周      25.3       25.1
                 四周均值(万人)                                    --        25.1
                 续请失业金人数(万人)           11月19日当周       204      204.3
    1430 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI) 11月         --        51.1
    1445 美国Markit制造业PMI                       11月终值        --        53.9
    1500 美国建筑支出(较前月)                         10月       +0.5%      -0.4%
    1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数              11月        52.2       51.9
                                投入物价分项指数                  54.0       54.5 
                                就业分项指数                      52.3       52.9
                                新订单分项指数                     --        52.1
    1830 美国汽车销量年率(万辆)                       11月       1,770      1,802
    2300 韩国GDP(较前季)                             第三季        --       +0.7%
             (较上年同期)                                          --       +2.7%
    
    12月1-12日
    0930 英国抵押贷款利率                             11月         --        4.2%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段      现值      预估值

    11月29日(二)
    2350 日本工业生产                              10月初值       +0.1%     -0.1%
             一个月预估值                                         +4.5%       -- 
             两个月预估值                                         -0.6%       -- 
    
    11月30日(三)
     --  中国对外证券投资资产(亿美元)                 6月末       3,120
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                       11月       -8.5%       -- 
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数              11月       20.5%       -- 
                             企业活动指数                         37.6%       -- 
    0001 英国GfK消费者信心指数                         11月         负8       负4
    0030 澳洲建筑许可                                  10月      -12.6%     +1.5%
             民间住宅建筑许可                                     -3.4%       -- 
    0030 澳洲民间部门信贷                              10月       +0.5%     +0.4%
             房屋信贷                                             +0.6%       -- 
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      10月      +15.2%       -- 
             房屋开工(较上年同期)                                +13.7%    +11.2%
    0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标                     10月        1.49       -- 
    0700 德国实质零售销售(较前月)                      10月       +2.4%     +1.0%
                         (较上年同期)                             -1.0%     +1.0%
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)  11月初值       +0.7%     +0.6%
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               10月       +0.8%       -- 
    0800 瑞士KOF领先成长指标                           11月       102.2     104.0
    0855 德国经季节调整失业人数变化(万人)              11月      减少0.5 　减少0.5
             未经季节调整失业人数(万人)                           253.2      253
             经季节调整失业率                                      6.0%      6.0%
             经季节调整失业人数(万人)                             265.8       -- 
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                   11月初值        +0.6%     +0.6%
              扣除食品和能源的HICP                                +0.8%     +0.8%
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        11月初值        -0.1%     -0.3%
                            (较上年同期)                          +0.1%     -0.1%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                   -0.2%     -0.2%
                                 (较上年同期)                     +0.1%     +0.1%
    1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            10月        -0.1%       -- 
                                  (较上年同期)                    -0.6%       -- 
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        417.2       -- 
                抵押贷款再融资指数                               1,469.9      -- 
    1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                11月      增加21.6 增加16.5
    1330 美国实质个人支出(较前月)                     10月        +0.1%       -- 
             个人所得(较前月)                                     +0.6%     +0.4%
             经调整后的个人支出(较前月)                           +0.3%     +0.5%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                +0.1%     +0.1%
                                      (较上年同期)                +1.7%       -- 
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                    +0.2%       -- 
                                  (较上年同期)                    +1.4%       -- 
    1330 加拿大GDP(较前月)                             9月        +0.3%     +0.1%
                  (较前季)                           第三季       +0.9%       -- 
               GDP环比年率                                        +3.5%     +3.4%
    1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)            10月        +0.7%     +0.6%
                              (较上年同期)                        +0.8%       -- 
    1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                11月         57.6      52.0
    1500 美国成屋待完成销售(较前月)                   10月        +0.1%     +0.2%
    1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值            10月        +2.2%       -- 
    2145 新西兰贸易条件(较前季)                      第三季       -1.8%       -- 
    2230 澳洲AIG制造业指数                             11月        54.2       -- 
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               11月       -0.1%     +0.1%
                             (较上年同期)                         +1.3%     +1.5%
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            10月    盈余60.1       --  
    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 杜明霞/于春红；审校 王颖)

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