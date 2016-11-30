主要国家经济指标预测--12月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月30日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超2,606 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,617 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -- +3.1% 12月1日(四) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 11月初值 -- 顺差69.7 出口(较上年同期) +1.2% -3.2% 进口(较上年同期) +2.9% -4.8% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 51.1 0030 韩国日经制造业PMI 11月 -- 48.0 0030 澳洲资本支出(较前季) 第三季 -2.5% -5.4% 建筑资本支出(较前季) -- -10.6% 厂房/机械设备资本支出 -- +2.8% 0100 中国官方制造业PMI 11月 51 51.2 官方非制造业PMI 11月 -- 54 0145 中国财新制造业PMI 11月 50.8 51.2 0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 +0.1% 持平 (较上年同期) +4.6% +4.6% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 10月 -- -2.3% 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 11月 54.4 54.7 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 11月 51.8 50.9 0850 法国Markit制造业PMI 11月 51.5 51.5 0855 德国Markit/BME制造业PMI 11月 54.4 54.4 0900 意大利失业率 10月 11.6% 11.7% 0900 欧元区Markit制造业PMI 11月终值 53.7 53.7 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 11月 54.5 54.3 1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.9% +0.9% 1000 欧元区失业率 10月 10.0% 10.0% 1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 11月 -- 30,740 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月26日当周 25.3 25.1 四周均值(万人) -- 25.1 续请失业金人数(万人) 11月19日当周 204 204.3 1430 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 51.1 1445 美国Markit制造业PMI 11月终值 -- 53.9 1500 美国建筑支出(较前月) 10月 +0.5% -0.4% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 52.2 51.9 投入物价分项指数 54.0 54.5 就业分项指数 52.3 52.9 新订单分项指数 -- 52.1 1830 美国汽车销量年率(万辆) 11月 1,770 1,802 2300 韩国GDP(较前季) 第三季 -- +0.7% (较上年同期) -- +2.7% 12月1-12日 0930 英国抵押贷款利率 11月 -- 4.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月29日(二) 2350 日本工业生产 10月初值 +0.1% -0.1% 一个月预估值 +4.5% -- 两个月预估值 -0.6% -- 11月30日(三) -- 中国对外证券投资资产(亿美元) 6月末 3,120 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 11月 -8.5% -- 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 11月 20.5% -- 企业活动指数 37.6% -- 0001 英国GfK消费者信心指数 11月 负8 负4 0030 澳洲建筑许可 10月 -12.6% +1.5% 民间住宅建筑许可 -3.4% -- 0030 澳洲民间部门信贷 10月 +0.5% +0.4% 房屋信贷 +0.6% -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 10月 +15.2% -- 房屋开工(较上年同期) +13.7% +11.2% 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标 10月 1.49 -- 0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 +2.4% +1.0% (较上年同期) -1.0% +1.0% 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 11月初值 +0.7% +0.6% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.8% -- 0800 瑞士KOF领先成长指标 11月 102.2 104.0 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 减少0.5 减少0.5 未经季节调整失业人数(万人) 253.2 253 经季节调整失业率 6.0% 6.0% 经季节调整失业人数(万人) 265.8 -- 1000 欧元区HICP(较上年同期) 11月初值 +0.6% +0.6% 扣除食品和能源的HICP +0.8% +0.8% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月初值 -0.1% -0.3% (较上年同期) +0.1% -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.1% +0.1% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% -- (较上年同期) -0.6% -- 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 417.2 -- 抵押贷款再融资指数 1,469.9 -- 1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 11月 增加21.6 增加16.5 1330 美国实质个人支出(较前月) 10月 +0.1% -- 个人所得(较前月) +0.6% +0.4% 经调整后的个人支出(较前月) +0.3% +0.5% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.7% -- 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% -- (较上年同期) +1.4% -- 1330 加拿大GDP(较前月) 9月 +0.3% +0.1% (较前季) 第三季 +0.9% -- GDP环比年率 +3.5% +3.4% 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.7% +0.6% (较上年同期) +0.8% -- 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 57.6 52.0 1500 美国成屋待完成销售(较前月) 10月 +0.1% +0.2% 1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 10月 +2.2% -- 2145 新西兰贸易条件(较前季) 第三季 -1.8% -- 2230 澳洲AIG制造业指数 11月 54.2 -- 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.1% +0.1% (较上年同期) +1.3% +1.5% 2300 韩国经常帐(亿美元) 10月 盈余60.1 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞/于春红；审校 王颖)