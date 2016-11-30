金属期市：上海金属价格持稳，隔夜大跌

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
中国上海期货交易所周一称，根据风控管理办法中有关交易限额的规定，经研究决定，自周二起，非期货公司会员或者客户在螺纹钢RB1701合约 和RB1705合约 日内开仓交易的最大数量分别为8,000手。
此举给锌、镍和铅等钢铁相关金属的涨势降温。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.6%报每吨5,744美元，扳回周二部分跌幅。周二该合约盘中触及逾六年高位6,045.50美元，但仍收低3%。
金属市场在等候观望石油输出国组织(OPEC)今日稍晚的会议结果以及中国周四公布的11月工业生产数据。
美国经济第三季增速快于最初的估计，创两年来最佳季度表现，受助于强劲的消费者支出和大豆出口急增。
日本经济产业省周三公布初值数据显示，10月工业生产较前月增长0.1%，制造商预计11月工业生产可能大幅上升，显示出工厂活动初步回升的迹象。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/李爽 审校 戴素萍/张荻)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。