金属期市：上海金属价格持稳，隔夜大跌

中国上海期货交易所周一称，根据风控管理办法中有关交易限额的规定，经研究决定，自周二起，非期货公司会员或者客户在螺纹钢RB1701合约 和RB1705合约 日内开仓交易的最大数量分别为8,000手。

此举给锌、镍和铅等钢铁相关金属的涨势降温。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.6%报每吨5,744美元，扳回周二部分跌幅。周二该合约盘中触及逾六年高位6,045.50美元，但仍收低3%。

金属市场在等候观望石油输出国组织(OPEC)今日稍晚的会议结果以及中国周四公布的11月工业生产数据。

美国经济第三季增速快于最初的估计，创两年来最佳季度表现，受助于强劲的消费者支出和大豆出口急增。

日本经济产业省周三公布初值数据显示，10月工业生产较前月增长0.1%，制造商预计11月工业生产可能大幅上升，显示出工厂活动初步回升的迹象。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金